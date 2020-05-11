В. Матвиенко: О. Ковалев был ответственным и опытным государственным деятелем, принципиальным политиком, всю жизнь посвятившим служению Отечеству

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации В. Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной члена СФ О. Ковалева.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга направила высшую правительственную телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной члена Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представителя от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Олега Ковалева. КовалевОлег Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области

«С глубокой скорбью узнала о кончине члена Совета Федерации Олега Ивановича Ковалева. Олег Иванович был ответственным и опытным государственным деятелем, принципиальным политиком, всю жизнь посвятившим служению Отечеству», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

По словам Председателя СФ, Олег Ковалев внес значимый вклад в социально-экономическое развитие Рязанской области, губернатором которой был много лет.

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