В Мурманске благодаря вмешательству транспортной прокуратуры погашена задолженность по заработной плате в размере более 30 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Мурманская транспортная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства.

Установлено, что перед сотрудниками акционерного общества «Мурманское морское пароходство» образовалась задолженность на сумму более 44 млн рублей.

С целью оперативного погашения задолженности по заработной плате прокуратура приняла комплекс мер реагирования. В отношении организации и директора возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Кроме того, по материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Благодаря вмешательству прокуратуры большая часть задолженности по заработной плате погашена на сумму более 30 млн рублей.

Окончательная выплата денежных средств контролируются Северо-Западной транспортной прокуратурой.

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