В Новосибирской области за превышение должностных полномочий перед судом предстанет бывший глава администрации городского поселения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Колыванского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы муниципального образования. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

По версии следствия, в 2017 году в рамках реализации региональной программы в сфере ЖКХ глава администрации рабочего поселка Колывань и общество с ограниченной ответственностью СК «Строитель» заключили муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории дома культуры и здания ЗАГСа.

При исполнении контракта подрядчик не выполнил все предусмотренные проектной документацией работы, причинив таким способом муниципальному образованию ущерб на сумму почти 1,4 млн рублей.

Несмотря на это, глава поселка подписал акты выполненных работ.

Уголовное дело направлено в Колыванскийрайонный суд для рассмотрения по существу.

В отношении должностных лиц фирмы – подрядчика и организации, контролирующей строительство, ранее судом вынесены обвинительные приговоры.

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