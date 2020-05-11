Прокуратура Московской области установила особый контроль за расследованием уголовного дела по факту гибели людей в пансионате в городском округе Красногорск

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Московской области установила особый контроль и осуществляет надзор за ходом расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ СК России по Московской области по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) по факту смерти девяти человек в результате пожара в пансионате для пожилых людей в городском округе Красногорск.

Также в настоящее время по поручению прокурора Московской области проводится прокурорская проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

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