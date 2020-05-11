Прокуратура Ставропольского края поставила на контроль ход расследования уголовного дела о покушении на убийство

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ставропольского края поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). По предварительным данным, в поселке Приэтокский Георгиевского городского округа местный житель, недовольный шумным поведением соседей, бросил взрывное устройство во двор жилого дома. В результате взрыва есть пострадавшие.

На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выехал прокурор Ставропольского края Александр Лоренц.

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