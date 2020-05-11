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#Роскосмос#Главное#Красмаш11.05.2020 14:19

Скончался легендарный директор Красмаша Виктор Гупалов

На 85-м году жизни скончался Виктор Кириллович Гупалов, хозяйственный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда, заслуженный машиностроитель СССР, генеральный директор Красноярского машиностроительного завода (Красмаш) в 1975 — 2005 годах, профессор.

Кончина Виктора Кирилловича — большая утрата для ракетно-космической отрасли и оборонной промышленности России.

Виктор Гупалов всю жизнь посвятил Красноярскому машиностроительному заводу, пройдя путь от мастера до генерального директора. Под его руководством завод освоил серийное производство баллистических ракет подводного базирования, разгонных блоков для ракет космического назначения.

Красмаш под руководством Виктора Гупалова был награжден орденами Ленина и Трудового Красного знамени.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин: «Сегодня ушел наш товарищ и коллега, легендарная личность. Виктор Кириллович — один из создателей современной ракетно-космической промышленности России. Благодаря ему Красмаш преодолел смутные времена, которые были в нашей современной истории, и стал ведущим, современным предприятием, которое работает на оборону нашей Родины. Он навсегда останется в нашей памяти».

Генеральный директор НПО Лавочкина Владимир Колмыков (возглавлял Красмаш в 2005 — 2015 гг): «С прискорбием узнал о кончине Виктора Кирилловича Гупалова — наставника, друга, коллеги, многие годы верно служившего интересам Красноярского машиностроительного завода и внесшего весомый вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса нашей страны.

Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким Виктора Кирилловича, а также коллегам, имевшим честь с ним работать. На ответственном посту он всегда демонстрировал компетентность, целеустремленность, умение ставить перед собой самые сложные задачи и добиваться их решения. В истории предприятия навсегда останутся блестящие разработки, созданные под его руководством.

Светлая память уникальному, мудрому руководителю, высокому профессионалу, человеку большой души, порядочности и честности, огромной силы воли и трудолюбия».

Генеральный директор Красноярского машиностроительного завода Александр Гаврилов: «Коллектив Красмаша глубоко скорбит в связи с кончиной Виктора Кирилловича Гупалова. Он внес значительный вклад в развитие отечественной ракетно-космической отрасли и оборонно-промышленного комплекса страны. Это невосполнимая утрата для нашего предприятия. Его жизнь, преданность делу и Красноярскому машиностроительному заводу является образцом служения Родине и примером для всех нас. Светлая память о Викторе Кирилловиче Гупалове навсегда останется в наших сердцах».

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