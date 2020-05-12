А. Клишас: Представленный Президентом РФ комплекс мер создает основу для преодоления последствий распространения инфекции

Source: Russia – Council of the Federation

Глава государства еще раз подтвердил полномочия субъектов Федерации по принятию локальных мер, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал обращение Президента России Владимира Путина от 11 мая 2020 года.

«Глава государства еще раз подтвердил полномочия субъектов Федерации по принятию локальных мер, обусловленных развитием эпидемиологической обстановки в каждом конкретном регионе. Каждый регион будет и дальше принимать решения о необходимости смягчения или ужесточения введенных ограничений», — сказал Андрей Клишас.

Президент России издал Указ «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», которым главы регионов наделяются всеми необходимыми полномочиями для принятия наиболее соразмерных и обусловленных конкретными обстоятельствами мер реагирования, отметил сенатор. «Президент, являясь гарантом Конституции, обеспечивает защиту прав и свобод граждан, которая особенно важна в сложившихся обстоятельствах. В связи с этим глава государства объявил о новых мерах, направленных на обеспечение прав, свобод, а также законных интересов граждан и предпринимателей», — указал Андрей Клишас.

В частности, всем самозанятым гражданам будет предоставлен «налоговый капитал» в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи. «Как справедливо отметил Президент России, доверие самозанятых граждан государству нужно поддержать и даже поощрить, в связи с чем также было предложено вернуть самозанятым гражданам уплаченный ими в 2019 году налог на доход. Кроме того, глава государства предложил полностью списать фискальные платежи за второй квартал нынешнего года, за исключением НДС».

Доверие самозанятых граждан государству нужно поддержать и даже поощрить

Парламентарий подчеркнул, что ранее принятые по инициативе Президента России меры позволили поддержать уровень занятости населения и сохранить стабильность экономической системы. Новые комплексные решения призваны сохранить достигнутые результаты и создать основу для полного устранения отрицательных последствий, вызванных возникшими обстоятельствами. Так, например, с 1 июня было предложено запустить специальную кредитную программу поддержки занятости, воспользоваться которой смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО. «По словам Президента России, потенциально эта мера позволит поддержать 7 миллионов рабочих мест. Глава государства также отметил, что если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90 процентов и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны».

«Особое внимание было уделено наиболее уязвимым категориям населения, а также врачам и сотрудникам социальных служб, которые выполняют наиболее значимую работу для борьбы с распространением инфекции и на которых сейчас лежит самая большая нагрузка. Дополнительную поддержку получат также семьи с детьми, предприятия, которые сохраняют занятость своих сотрудников. При этом многие меры поддержки будут предоставлены «задним числом», что позволит компенсировать те издержки, с которыми столкнулись граждане. Президент России особо подчеркнул, что смысл государственной поддержки в том, чтобы стимулировать бизнес сохранять рабочие места и заработную плату сотрудников», – заключил Андрей Клишас.

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