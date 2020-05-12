А. Турчак: Мы внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

Source: Russia – Council of the Federation

Предусмотрены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области внес проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования законодательства в сфере защиты чести и достоинства граждан».

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Соавтором документа стал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

Законопроект разработан во исполнение поручения Президента Российской Федерации об усилении ответственности за оскорбление, а также в целях совершенствования законодательства в сфере защиты чести и достоинства граждан.

«Мы не раз сталкивались с ситуациями, когда чиновники ведут себя по отношению к людям, мягко говоря, неподобающе», — сказал сенатор.

По словам Андрея Турчака, каждый такой случай подрывает авторитет государства в целом. Вызывает заслуженное возмущение и негодование в обществе.

Парламентарий отметил, что до сегодняшнего дня подобные выходки были вне правового регулирования. Разбираться с ними приходилось в ручном режиме.

«Мы подготовили и внесли в Государственную Думу законопроект о наказании чиновников за хамство. В нем прописаны четкие наказания, вплоть до отстранения от должности», — заявил вице-спикер СФ.

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