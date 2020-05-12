Восстановленный ростовскими газовиками редкий танк времен Великой Отечественной войны занял почетное место в Народном военно-историческом музее «Самбекские высоты»

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Новости проектов и регионов

8 мая 2020, 13:30

Специалисты ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Группа «Газпром межрегионгаз») передали народному военно-историческому музейному комплексу «Самбекские высоты» восстановленный танк времен Великой Отечественной войны Т-26. Отреставрированный при поддержке ростовских газовиков танк стал одним из центральных экспонатов музейного комплекса и занял свое место накануне празднования 75-й годовщины Великой Победы.

Боевая машина была обнаружена поисковиками в хуторе Евсеевский Усть-Донецкого района Ростовской области несколько лет назад. 77 лет танк находился под водой на глубине 2 метра, под слоем камней и ила. Подъем машины происходил в июле-сентябре 2019 года. Реставрация длилась 8 месяцев.

Восстановили Т-26 мастера военно-патриотического объединения «Скиф» в Таганроге. Специалистами установлено, что экипаж танка принимал участие в боях в составе войск Южного фронта в 1941–1942 гг. Экипаж танка погиб на поле боя в июле 1942 года, защищая переправу, в результате множественных попаданий с задней части и с фланга. Машина и весь боевой экипаж сгорели.

«Передача восстановленного артефакта в новый музей — это дань памяти воинам, победившим фашизм. Молодое поколение теперь сможет своими глазами увидеть боевую технику на которой ковалась Победа», — рассказал генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.

Следует отметить, что в 2019 году ростовские газовики выполнили технологическое присоединение к газораспределительной сети народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Строительство газопровода позволило обеспечить централизованным газоснабжением горелку Вечного огня на мемориале Славы, а также административные здания и музейный комплекс. Работы были выполнены в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз».

Справка

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

Компания осуществляет транспортировку природного газа, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание газопроводов в Ростовской области и Калмыкии.

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