Выход из «Великой самоизоляции» в Азии и в Европе

Source: IMF – News in Russian

(Фото: Shepherd Zhou/FeatureChina/Newscom)

Авторы — Чан Ён Ри и Пол М. Томсен

12 мая 2020 г.

В ряде стран Азии и Европы, где эпидемия COVID-19, по-видимому, достигла пика, экономическая активность постепенно возобновляется. В отсутствии вакцины или действенного лечения разработчикам политики придется тщательно взвешивать выгоды в виде возобновления экономической активности и потенциальные издержки, связанные с повторным ростом числа заболевших. Они стоят перед непростым выбором, отчасти потому, что цена ошибки и в первом, и втором случае может быть очень высока.

Учитывая это обстоятельство, власти стран применяют постепенный и последовательный подход к возобновлению экономической деятельности, наряду с принятием дополнительных профилактических и сдерживающих мер. Несмотря на то что ряд стран Азии уже прошли этот путь, добившись некоторых успехов, риски сохраняются, при этом риски для Европы могут быть еще серьёзнее. Как выглядят стратегии выхода из карантина в разных странах Азии и Европы?

Азия стала первым регионом, пострадавшим от COVID-19. Пандемия быстро распространилась из Китая на другие страны региона, которым еще предстоит справиться с ней. На сегодняшний день число заболевших в Южной и Восточной Азии превысило 250 000 человек, скончались 9 700 человек, при этом на долю Индии, Индонезии, Китая, Сингапура, Южной Кореи и Японии приходится более 85 процентов всех заболевших.

После того как в конце января в Китае был введен карантин, а в Южной Корее были предприняты профилактические меры сдерживания, включая тестирование, отслеживание социальных контактов и режим изоляции, в феврале в этих двух странах был отмечен новый максимальный прирост числа зараженных — именно в это время началось стремительное наступление пандемии на Европу. В настоящее время в Европе зафиксировано 1,8 миллиона подтвержденных случаев заражения COVID‑19, что составляет почти половину от общемирового числа заражённых. Согласно имеющимся данным, жертвами пандемии стали почти 160 000 человек из 280 000 скончавшихся во всем мире.

Экономическое воздействие карантинных мер

В целях замедления распространения вируса большинство стран Европы и Азии приняли жесткие меры карантина, экономическое воздействие которых проявилось уже сейчас. Так, за I квартал 2020 года ВВП Китая сократился на 36,6 процента, тогда как в Южной Корее производство снизилось на 5,5 процента (все показатели приведены в годовом выражении с учётом сезонности). Такая разница в показателях связана с тем, что Китай первым столкнулся с пандемией и принял строгие меры карантина, тогда как в Южной Корее экономическая деятельность не прекращалась, и при этом использовалась более целенаправленная стратегия сдерживания распространения вируса (см. ниже).

Что касается Европы, то за I квартал года во Франции отмечено рекордное падение ВВП на 21,3 процента, в Испании — на 19,2 процента, а в Италии — на 17,5 процента (цифры также приведены в годовом выражении с учётом сезонности). Во II квартале показатели неминуемо ухудшатся.

Как в Азии возобновляется экономическая активность

Поскольку сдерживающие меры помогли эффективно пресечь распространение эпидемии, в ряде стран Азии уже предпринимаются активные шаги по возобновлению экономической активности.

В Китае, согласно полученным сведениям, число новых случаев заражения стабилизировалось на весьма низком уровне. С середины февраля правительство постепенно и последовательно возобновляет экономическую деятельность. Приоритет отдан важнейшим секторам экономики, отдельным отраслям и группам населения на основе непрерывной оценки рисков. Между тем для отслеживания контактов также эффективно используются возможности цифровизации, больших данных и технологий.

Важно отметить, что эти усилия сопровождаются масштабным тестированием; так, в отдельных провинциях начался выборочный скрининг, проводится комплексное отслеживание контактов с помощью мобильных приложений для оперативного выявления лиц, контактировавших с вновь выявленными заболевшими. Такие меры дополняются действиями по ограничению перемещения и другими сдерживающими мерами в отношении инфицированных и контактировавших с ними лиц. Экономическая активность в Китае восстанавливается, и до настоящего времени вторая, изнурительная волна заражений пока не зафиксирована, однако по мере дальнейшей нормализации экономической деятельности ситуация может измениться.

Южная Корея также столкнулась с вирусом на раннем этапе глобальной пандемии, приняв оперативные и хорошо организованные меры по сдерживанию его распространения. Это стало возможным благодаря масштабному тестированию, обязательной изоляции выявленных больных и подверженных риску лиц, а также широкому использованию цифровых технологий и приемов для отслеживания контактов. Эти меры сопровождались закрытием школ и общественных мест, разработкой комплексных инструкций по социальному дистанцированию и карантинных мер в отношении лиц, находящихся в поездках.

Однако широких ограничений внутренней мобильности и деловой активности в Южной Корее не вводилось. В результате экономическая активность восстанавливается постепенно и более или менее автоматически по мере ослабления социального дистанцирования. Власти перешли к менее строгим рекомендациям по «ежедневному социальному дистанцированию», которые предписывают гражданам оставаться дома в случае плохого самочувствия, соблюдать личную дистанцию, регулярно мыть руки, носить маски и регулярно проветривать помещения.

Сингапур также добился успехов в сдерживании распространения вируса на раннем этапе, последовав стратегии, аналогичной Южной Корее. Однако в начале апреля сдерживающие меры пришлось ужесточить в ответ на новую вспышку.

Постепенное возобновление экономической активности в Европе

Несколько европейских стран объявили о планах по постепенному возобновлению экономической активности, а некоторые уже приступили к этому процессу. Сроки, последовательность и темп запланированных мер по выходу из карантина различаются в странах в зависимости от протекания эпидемии и от национальных предпочтений (см. ниже).

Так, например, в Дании и Норвегии начали с открытия начальных школ и предприятий услуг, тогда как в Испании сняты ограничения на работу промышленных и строительных предприятий, а также некоторых малых предприятий, в том числе розничной торговли, при условии соблюдения мер безопасности. В Германии отменены ограничения на работу розничных магазинов и постепенно открываются школы, при этом смягчение ограничений может смениться их повторным ужесточением в случае необходимости. В Италии вновь работают промышленные и строительные предприятия (при условии соблюдения строгих норм безопасности) и отдельные небольшие магазины. Во Франции начиная с 11 мая разрешено вновь открывать начальные школы, магазины и предприятия с учетом дифференцированного регионального подхода.

На фоне других стран Швеция отличается своим уникальным подходом и решением не вводить полного ограничения активности. Пока рано судить о том, окажется ли эта стратегия более действенной.

Все страны предполагают использовать меры в сфере здравоохранения и социальное дистанцирование, чтобы смягчить риск новой волны распространения вируса, однако такие меры различаются по видам и степени строгости.

Выход из карантина в Азии и в Европе: перспективы

Стратегии возобновления экономической активности различаются, однако Европа, по-видимому, приступила к этому процессу на более раннем этапе эпидемического цикла, чем Китай. Кроме того, возможностей для масштабного тестирования, отслеживания социальных контактов и изоляции больных в Европе меньше, чем в странах Азии, продемонстрировавших примеры передовой практики; отчасти это может объясняться наличием строгих правил в отношении защиты персональных данных. Например, Европейская комиссия рекомендует использовать мобильные приложения для отслеживания социальных контактов, но только на добровольной основе. Поэтому Европа выглядит более уязвимой по сравнению с некоторыми странами Азии, в том числе с Китаем, однако ни одна страна не может с уверенностью заявить о победе над вирусом.

В Европе, как и в Азии, карантин и другие ограничения тяжело сказались на экономическом и психологическом состоянии граждан, и их желание отменить эти меры и возобновить активность вполне понятны. Однако принятие поспешных действий до того, как будут приняты масштабные меры по оперативному выявлению и сдерживанию новых случаев заражения, может свести на нет успехи по борьбе с распространением COVID-19 и поставить под угрозу благополучие людей и экономики. Разрабатывая пути выхода из этого беспрецедентного карантина, экономики Азии и Европы должны действовать осторожно и не поддаваться искушению поспешно принимать масштабные меры, способные спровоцировать новую вспышку.

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Чан Ён Ри — директор Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона МВФ. До работы в МВФ д-р Ри был старшим экономистом в Азиатском банке развития (АзБР). Он был главным спикером АзБР по тенденциям в сфере экономики и развития, а также курировал Департамент экономики и исследований. Д-р Ри был генеральным секретарем президентского комитета саммита Группы 20‑ти в Республике Корея. До назначения на должность в КФУ д-р Ри был профессором экономики в Сеульском национальном университете и доцентом в Университете Рочестера. Он также часто и активно выступал в роли советника по вопросам политики для правительства Кореи, в том числе канцелярии президента, Министерства финансов и экономики, Банка Кореи, Депозитария ценных бумаг Кореи и Института развития Кореи. Основные направления его исследовательской работы относятся к сфере макроэкономики, финансовой экономики и экономики Кореи. Он имеет множество публикаций в этих областях. Д‑р Ри получил докторскую степень по экономике в Гарвардском университете, а его степень бакалавра по экономике получена в Сеульском национальном университете.

Пол М. Томсен, гражданин Дании, с ноября 2014 года является директором Европейского департамента МВФ, где руководит работой Фонда по надзору на двусторонней основе по 44 странам, ведением диалога по вопросам экономической политики с организациями ЕС, включая ЕЦБ, и переговорами относительно программ, поддерживаемых Фондом. Г-н Томсен также отвечает за информационную работу Фонда в Европе и его взаимодействие с высшими должностными лицами Европы. До занятия нынешней должности он был основным ответственным за программы Фонда с европейскими странами, пострадавшими от мирового финансового кризиса и последующего кризиса в зоне евро. Ранее в свой профессиональной деятельности г‑н Томсен глубоко познакомился с вопросами стран Центральной и Восточной Европы, поскольку он занимался этим регионом в течение всего периода с 1987 по 2008 год, в том числе в качестве руководителя миссий по нескольким странам, начальника Отдела России в МВФ во время финансового кризиса в этой стране в 1998 году и главы московского представительства МВФ с 2001 по 2004 год.

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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