В. Наговицын провел по телефону личный прием ветеранов Великой Отечественной войны

Source: Russia – Council of the Federation

Гражданам будет оказана вся возможная поддержка, отметил сенатор.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия Вячеслав Наговицын НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия в День Победы провел личный прием ветеранов Великой Отечественной войны, поздравил их с праздником, принял обращения и просьбы. Общение в условиях пандемии проходило по телефону.

«С огромным удовольствием провел 9 мая в беседах с ветеранами, поздравил от имени Совета Федерации, от себя лично с нашим всенародным, главным праздником – Днём Победы», — сказал сенатор.

Вячеслав Наговицын провел по телефону личный прием ветеранов Великой Отечественной войны

Он отметил, что со многими собеседниками встречался раньше в Бурятии, у некоторых был в гостях, вручал им заслуженные награды. «Это такие активные, неравнодушные люди. Так, был рад услышать голоса Максимова Сергея Дмитриевича, воевавшего в десанте, Матвеева Абрама Яковлевича, который был летчиком, Алексеева Антона Семёновича, который бил врага, будучи командиром минометного взвода, и многих других наших героев. Они отстояли Родину, отстроили страну, они — пример для новых поколений», — сказал Вячеслав Наговицын.

Парламентарий пожелал им здоровья, долгих лет жизни. «Замечательно, что сегодня они в окружении детей, внуков, правнуков, за праздничным столом. Мы гордимся нашими героями», — отметил он.

Речь шла не только о празднике. Обращались и с просьбами, предложениями, обсудили текущие проблемы наших ветеранов. «Окажу всю возможную поддержку», — подчеркнул сенатор.

120 тысяч человек ушли на фронт из Бурятии в Великую Отечественную войну – каждый пятый житель республики. Погибли более 42,5 тысяч уроженцев Бурятии. Сегодня в республике проживают почти 250 ветеранов войны. Трое отметили День Победы в возрасте 100 лет, пятерым уже за «сотню».

Вячеслав Наговицын сообщил, что для его семьи 9 мая всегда был самым важным днём.

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