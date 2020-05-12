Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проинформировала о мониторинге обеспечения населения продовольственными товарами в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

В Приморском крае в ежедневном режиме проводится мониторинг по основным социально-значимым продовольственным товарам и товарам первой необходимости, а также обеспеченности населения такими товарами в период распространения коронавирусной инфекции.

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Об этом сообщила член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева. ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края

Сенатор напомнила, что всем сенаторам Председатель Совета Федерации поручила провести мониторинг обеспеченности населения продуктами питания, посетить объекты инфраструктуры, проверить запасы и условия хранения продовольствия.

Людмила Талабаева проинформировала, что в регионе работает «горячая линия» по вопросам резкого роста цен на товары, их отсутствия в предприятиях торговли. При наличии обращений заявители оперативно получают необходимые разъяснения. «В целях обеспечения населения продовольственными и непродовольственными товарами главам муниципальных образований направлены рекомендации по увеличению количества ярмарок с учетом неукоснительного соблюдения санитарно–эпидемиологического режима».

Сенатор подчеркнула, что эта мера позволит снизить высокую концентрацию покупателей в магазинах «у дома» и рассредоточить людей по разным торговым форматам в период коронавирусной инфекции.

В адрес правоохранительных органов Приморского края направлено обращение с просьбой, не препятствовать передвижению транспорта с продовольственными товарами в ночное время и не применять к ним меры административного воздействия в случае нарушения правил парковки.

По словам Людмилы Талабаевой, в целом в регионе ситуация с наличием продовольственных и непродовольственных товаров остается стабильной, дефицита товаров в предприятиях торговли нет. Ведется работа по вопросу поставок продукции местных производителей, в том числе картофеля, овощей, мяса, молока, яйца куриного, в торговые сети края. Так создаются «фермерские полки», которые заполняются местными сельхозпроизводителями. «В настоящее время в некоторых супермаркетах уже выделены зоны «Фермерская молочка» и «Фермерский дворик», где представлена продукция приморских фермерско-крестьянских хозяйств (молоко, мясо)», – отметила законодатель.

Парламентарий также сообщила, что в крае в торговых сетях стартовал социальный проект «Доступное Приморье», которым предусмотрено наличие в торговых точках по одному виду каждого наименования из 24 позиций (одномоментно не менее 15 наименований) основных продуктов питания по социально ориентированным ценам.

«Мониторинг ситуации с наличием продовольственных и непродовольственных товаров в связи с распространением коронавирусной инфекции в Приморском крае будет продолжен», – заверила Людмила Талабаева.

MIL OSI