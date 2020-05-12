В Ростовской области прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об умышленном распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни граждан

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Октябрьского района г. Ростова-на-Дону утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Ростовской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

По версии следствия, мужчина разместил в одном из мессенджеров видеозапись, содержащую не соответствующую действительности информацию о массовом конфликте между водителями автотранспортных средств и сотрудниками полиции, выполнявшими задачи по реализации ограничительных мер, которые введены правительством области в целях противодействия распространения коронавирусной инфекции.

Распространенная обвиняемым информация вызвала широкий общественный резонанс и могла повлечь нарушение условий жизнедеятельности населения и нанести ущерб здоровью граждан.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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