В Ставрополе открыли отреставрированный газовиками мемориал «Танк Т-34»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

8 мая 2020, 19:00

Сегодня в Ставрополе прошла торжественная церемония открытия после масштабной реставрации мемориала «Танк Т-34», установленного в краевом центре в честь 35-летия освобождения города от немецких захватчиков. Реконструкцию провели в рамках масштабного проекта «75-летию Победы — 75 памятников» и полностью завершили ее в начале мая.

Открывали обновленный памятник генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев и первый заместитель главы администрации города Ставрополя Юрий Белолапенко. Они возложили к мемориалу цветы и почтили павших воинов Великой Отечественной войны минутой молчания.

«Газовики отреставрировали памятник, который очень дорог ставропольцам и является своеобразным символом Победы, — подчеркнул Юрий Белолапенко. — Большое спасибо за этот подарок к Дню Победы».

Ремонтно-реставрационные работы на мемориале проводили работники Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», которые уже много лет ухаживают за этим памятным местом. В этом году газовики приняли решение провести масштабную реконструкцию объекта, в ходе которой обновили покраску танка, обработав его специальным антикоррозийным составом, поменяли лестницу, ведущую на смотровую площадку, уложили брусчатку, установили дополнительное освещение и бордюры на прилегающей территории. В ремонтных работах принимали участие около 15 работников филиала, было задействовано 12 единиц спецтехники.

«Этот мемориал уже несколько десятилетий закреплен за нашим предприятием, и в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы решили полностью его обновить, — отметил генеральный директор ООО „Газпром трансгаз Ставрополь“ Алексей Завгороднев. — День Победы — великий праздник, который в душе каждого россиянина. Наша задача — передать эту гордость за подвиг дедов и прадедов подрастающему поколению».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром».

Линейная часть магистральных газопроводов, обслуживаемых предприятием, проходит через территорию 10 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов Российской Федерации. Компания обеспечивает транспорт газа в Грузию, Армению, Турцию и республику Южная Осетия.

В состав ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» входит 18 филиалов, в том числе 10 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Компания эксплуатирует 12 компрессорных станций, 19 цехов и 11 типов газоперекачивающих агрегатов, общая установленная мощность которых составляет 1035,9 МВт, а также более 360 газораспределительных станций.

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» успешно функционирует Единая система управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью, соответствующая международной системе менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда OHSAS 18000:2007.

Система экологического менеджмента газотранспортного предприятия соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

В компании работает более 7,5 тыс. человек. Головной офис расположен в городе Ставрополе.

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