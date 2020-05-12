«Газпром межрегионгаз» к 75-летию Победы провел техническое обслуживание 1437 мемориальных комплексов с Вечным огнем

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Новости проектов и регионов

8 мая 2020, 14:45

Газораспределительные организации Группы «Газпром межрегионгаз» к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне провели техническое обслуживание, ремонт и реконструкцию газового оборудования на 1437 мемориалах с Вечным огнем в 1303 городах и населенных пунктах Российской Федерации. Работы выполнены в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память».

Газовики проверили надежность оборудования, провели очистку и ремонт газопроводов, заменили вышедшие из строя газовые горелки. В случае приостановки функционирования оборудования на период ремонта специалисты организуют временное перемещение Вечного огня на специализированную горелку. В частности, волгоградские газовики обеспечили бесперебойную работу системы «Вечный огонь» в Зале Воинской славы на главной высоте России — мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Специалисты газовой компании поддерживают горение огня Победы с момента торжественного открытия культурно-исторического памятника в 1967 году.

Помимо профилактических работ Группой «Газпром межрегионгаз» проводится газификация памятников Победы с установкой газогорелочного оборудования системы «Вечный огонь». Так, в текущем году силами специалистов «Газпром газораспределение Саранск» в 11 районах Республики Мордовия построены сети газоснабжения протяженностью более 2 километров для газификации 33 мемориальных комплексов.

Строительство, обслуживание и ремонт систем газоснабжения мемориальных комплексов сопровождается благоустройством территории, реставрацией памятников и обелисков. В 2020 году работники «Газпром газораспределение Великий Новгород» провели ремонтно-восстановительные работы на объектах военной истории в 10 муниципальных районах Новгородской области. В деревне Захарьино Новгородского района газовики много лет поддерживают комплекс братского захоронения, где увековечено более двух тысяч имен советских солдат.

В рамках проведения мероприятий по празднованию 75-летия Победы у всех мемориальных комплексов, входящих в зону ответственности Группы «Газпром межрегионгаз», будет организовано дежурство аварийных бригад газораспределительных организаций для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы газового оборудования систем Вечного огня.

«За последние годы сотрудники Группы „Газпром межрегионгаз“ обеспечили газификацию 113 ранее негазифицированных объектов военной славы и перевели с временного газобаллонного на постоянный сетевой газ 31 обелиск. 137 мемориалов были полностью отреставрированы. Для нашего коллектива программа поддержания объектов военной славы — это общий вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне и нашей Победе, памяти о поколении фронтовиков, чей героизм никогда не померкнет. Для нас это священный долг», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Справка

Ежегодная всероссийская акция «Священный долг. Вечная память» проводится Группой «Газпром межрегионгаз» с 2015 года. В рамках акции газораспределительные организации Группы в канун Дня Победы 9 мая проводят в регионах присутствия техническое обслуживание газового оборудования мемориалов «Вечный огонь». Также выполняются работы по реконструкции памятников, газификации и переводу мемориальных комплексов с временного газобаллонного газоснабжения на постоянное — сетевое.

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