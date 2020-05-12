Г. Карелова: Социально ориентированные НКО получат дополнительную поддержку

Source: Russia – Council of the Federation

Некоммерческие организации одними из первых активизировали все ресурсы и стали оказывать социальную поддержку гражданам в период пандемии, отметила вице-спикер СФ.

Социально ориентированные НКО получат дополнительную поддержку в период противодействия новой коронавирусной инфекции. Соответствующие поручения дал Президент РФ по итогам встречи с участниками Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

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Как отметила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области некоммерческие организации одними из первых активизировали все ресурсы и стали активно участвовать в оказании социальной поддержки гражданам, людям старшего поколения и всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. «Социально ориентированные НКО вносят существенный вклад в борьбу с коронавирусом», — сказала вице-спикер СФ.

По словам Галины Кареловой, некоммерческий сектор так же, как и малый бизнес, испытывает негативные последствия пандемии. «Сегодня некоммерческие организации столкнулись со значительными финансовыми проблемами и несут серьезные убытки. Однако восстановление некоммерческого сектора будет проходить еще сложнее и потребует больших усилий. Общая задача федеральных и региональных властей – оказать им поддержку в такое непростое время», — добавила она.

Вице-спикер СФ подчеркнула важность создания возможностей для НКО продолжить свою деятельность в условиях введенных ограничений. «В Совет Федерации неоднократно поступали обращения от некоммерческих организаций с предложениями о мерах их поддержки. В этой связи полагаю, что на НКО следует распространить меры поддержки, как и на предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе снижение размера страховых взносов во внебюджетные фонды до 15 процентов, отсрочка по уплате налогов на прибыль, имущество, транспортного налога, арендных платежей, а также установление моратория на проведение проверок», — заключила Галина Карелова.

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