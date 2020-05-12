Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела майский дистанционный прием жителей Ростовской области.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в рамках региональной недели провела очередной прием граждан в интерактивном формате.

«Жители области обратились по вопросам защиты трудовых прав, господдержки субъектов предпринимательства в условиях пандемии, перерасчета пособий по безработице и регистрации в качестве безработных, перерасчета пенсий, исполнительного производства», — отметила Ирина Рукавишникова.

Ирина Рукавишникова провела очередной прием граждан в интерактивном формате

По словам сенатора, несколько обращений касались получения новых мер соцподдержки, введенных в условиях пандемии. В частности, к сенатору обратился предприниматель, работающий в сфере оптовой торговли.

Еще одно обращение коснулось нарушения одним работодателем прав сразу трех работников. Непосредственно в ходе приема сенатор и юристы разъяснили людям имеющиеся возможности восстановления их прав.

Личные сенаторские приемы жителей региона и совместные приемы с руководителями региональных подразделений федеральных органов власти Ирина Рукавишникова проводит в различных муниципальных образованиях Ростовской области регулярно.

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