Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное12.05.2020 14:08

На «Большой перемене» завершился космический месяц

Подошел к концу целый месяц, посвященный космической тематике в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена». За это время более 4 миллионов участников со всех регионов России смогли познакомиться с историей и будущим российской и мировой космонавтики.

В рамках космического месяца было проведено 4 онлайн-лекториума, которые провели космонавты отряда Роскосмоса Сергей Прокопьев, Сергей Кудь-Сверчков, Федор Юрчихин и Сергей Рязанский. Ребята также смогли посмотреть 6 познавательных видео от космонавтов и специалистов российской ракетно-космической отрасли на интересующие их темы.

Про актуальный режим самоизоляции школьникам рассказала инженер-испытатель лётно-космического центра РКК «Энергия» им. С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Дарья Жидова. Космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков изложил об этапах подготовки к космическим полетам, а также показал тренажёрный зал российского сегмента Международной космической станции. Ведущий инженер-программист Корпорации «ВНИИЭМ» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Ольга Гранкина увлекла рассказом о технологиях, которые были разработаны для космической отрасли, но применяются в повседневной жизни. Летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев рассказал о перегрузках во время запуска пилотируемого корабля и всех этапах полета. Инженер ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Ирина Пономарева провела интересную лекцию о задачах баллистики и навигации, связанных с орбитами, траекторией, маневрами, стартами и спусками космических аппаратов.

Все желающие смогли принять участие в онлайн-экскурсии по Центру «Космонавтика и авиация» в павильоне «Космос» на ВДНХ с ведущим экскурсоводом Ириной Никитиной. За 4 недели Госкорпорация «Роскосмос» в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» организовала более 10 конкурсов, онлайн-викторин и интеллектуальных заданий, которые позволили участникам проявить себя в интеллектуальной и творческой сферах. Все победители викторин и конкурсов получили призы от Госкорпорации и организаторов проекта.

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Всероссийский конкурс «Большая перемена» — это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации учеников 8-10 классов. Он стартовал 28 марта 2020 года и будет проходить до октября 2020 года. Регистрация участников открыта по ссылке.

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