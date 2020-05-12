На Дальнем Востоке транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму более 450 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Дальневосточной транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя края. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта незаконно заготовленной древесины, совершенные организованной группой в особо крупном размере), ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство входящим в преступное сообщество (преступную организацию) структурным подразделением), а также трех эпизодов ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой).

По версии следствия, в 2016 г. знакомая вовлекла обвиняемого в состав транснационального преступного сообщества, занимавшегося незаконным экспортом стратегически важных ресурсов.

Мужчина руководил подразделением, функционирующим на территории России. Он привлекал людей для участия в организованной группе, принимал решения, связанные с планированием и организацией преступной деятельности соучастников, распределял между ними роли, контролировал исполнение, разрабатывал меры конспирации и защиты от разоблачения. Также он обеспечивал перевозку товара и подготовку на него подложных документов для представления в таможенные органы.

За три года преступное сообщество приобрело на территории Приморского края свыше 20 тыс. кубометров дуба монгольского, почти 3 тыс. кубометров ясеня маньчжурского, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законность нахождения древесины в торговом обороте Российской Федерации.

По изготовленным подложным разрешениям на экспорт древесины (СИТЕС) лесоматериалы вывезены из России фирмами-«однодневками», оценочная стоимость их превысила 450 млн рублей.

На время следствия суд наложил арест на принадлежащее участникам преступного сообщества имущество стоимостью более 7 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Уссурийский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.

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