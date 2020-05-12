На постоянном контроле органов прокуратуры находится состояние законности в сфере реализации национальных проектов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Органами прокуратуры продолжается системная работа по выявлению и пресечению нарушений при реализации национальных проектов.

Первоочередное внимание уделено защите прав социально незащищенных граждан на своевременное получение мер государственной помощи.

В Оренбургской области в интересах гражданина в суд направлено заявление об установлении факта проживания на территории Российской Федерации для последующего назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка.

В Ростовской области за нарушения порядка рассмотрения заявлений малоимущих семей о получении государственной поддержки на малолетних детей возбуждено дело об административном правонарушении в отношении начальника территориального подразделения социальной защиты.

Приняты меры к приведению в соответствие с законом региональных и местных нормативных актов.

К примеру, в Республике Хакасия прокуратурой опротестовано постановление регионального правительства об утверждении правил предоставления грантов на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации в связи с возложением незаконных требований на участников конкурсного отбора.

По-прежнему выявляются случаи хищения и нецелевого использования средств.

Так, в Волгоградской области по материалам проверки природоохранной прокуратуры расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации по фактам хищения бюджетных средств при выполнении работ по ликвидации несанкционированных свалок.

Прокуратурой Республики Марий Эл инициировано уголовное преследование в связи с использованием некачественных материалов и нарушением технологии при выполнении муниципальных контрактов на ремонт дорог.

Нецелевое использование выделенных на приобретение спортивного оборудования бюджетных средств стало основанием для возбуждения дела по статье 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении одного из муниципальных учреждений Новосибирской области.

Всего за отчетную неделю прокурорами выявлено более 700 нарушений закона, по которым внесено свыше 400 актов реагирования.

Работа по надзору за исполнением законодательства при реализации национальных проектов продолжается.

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