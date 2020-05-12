Source: Russia – Council of the Federation

Важно также, что специальную федеральную доплату получат социальные работники, независимо от статуса, отметила вице-спикер СФ.

Третий по счету пакет мер поддержки граждан и экономики, который озвучил Президент России 11 мая, отличается беспрецедентным масштабом мер социальной направленности, считает заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Вице-спикер СФ отметила усиление поддержки молодых семей, получающих пособия по уходу за ребенком: его минимальный размер вырастет вдвое — до 6751 рубля.

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Сенатор также обратила внимание, что круг семей с детьми до трех лет, которые в течение трех месяцев будут получать дополнительные выплаты по пять тысяч рублей, перестает ограничиваться семьями, имеющими право на материнский капитал: такую помощь получат все семьи, где есть дети до трех лет. А семьи, в которых есть дети от 3 до 16 лет, с 1 июня получат разовую выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. «Таким образом, практически каждая семья, где есть несовершеннолетние дети, получит прямую финансовую помощь», — подчеркнула Галина Карелова.

Законодатель также выделила меры поддержки социальных работников, для которых установлена специальная федеральная доплата. По ее словам, важно, что ее получат все социальные работники, независимо от своего статуса. «Как и врачи, соцработники оказались на переднем крае борьбы с вирусом. И не только те, кто работает в стационарных социальных учреждениях. Социальные работники играют огромную роль в том, что подавляющим большинством пожилых граждан соблюдается режим самоизоляции, благодаря чему многих удалось уберечь от болезни. При этом количество подопечных, которым нужно принести лекарства и продукты, помочь по хозяйству, выросло в разы. Это – огромный труд, и очень важно, что те, кто его выполняет, будут поддержаны».

По мнению вице-спикера СФ, необходимо также задействовать все каналы коммуникации и все механизмы контроля – СМИ, общественные организации. «Оформление новых выплат, их выдача — все должно идти без волокиты и точно по назначению. Ни одна семья, ни один человек, которому положена такая помощь, не должен без нее остаться. Это очень важно не только для семейного бюджета миллионов граждан, но и для их социального самочувствия: важно знать и чувствовать, что этот непростой путь выхода из ситуации, в которой мы оказались из‑за пандемии, ты пройдешь не один, что тебе помогут, что мы – вместе», — заключила Галина Карелова.

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