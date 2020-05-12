Н. Журавлев: Многие антикризисные меры, которые предложены Президентом, коррелируют с предложениями, выработанными в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Перед нами стоит непростая задача по нахождению баланса между угрозой разрастания эпидемии и ущербом от простоя экономики, отметил сенатор.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области прокомментировал прокомментировал очередной пакет мер по поддержке экономики, предложенный Президентом России.

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«Перед нами стоит непростая задача по нахождению баланса между угрозой разрастания эпидемии и ущербом от простоя экономики. Жесткие ограничительные меры позволили выиграть время для подготовки системы здравоохранения к эпидемии. Теперь в России будут постепенно ослаблять карантинные меры и перезапускать экономику», — сказал сенатор.

Теперь в России будут постепенно ослаблять карантинные меры и перезапускать экономику

Он отметил, что опыт других стран, которые раньше столкнулись с эпидемией коронавируса, показал, что острый период длится 2–3 месяца. При этом основной удар приходится на малый и средний бизнес, особенно в секторе услуг. Поэтому главной задачей государства является поддержать занятость и компенсировать выпадающие доходы, чтобы бизнес и граждане могли продержаться в этот острый период кризиса.

По словам Николая Журавлева, новый антикризисный пакет поддержки экономики является уже третьим по счету. Общая сумма первых двух антикризисных пакетов правительства составила 2,1 триллион рублей или 2 процента от ВВП 2019 года. Объем новой программы составит порядка 800 миллиардов рублей.

«Третий пакет помощи в основном направлен на поддержку наиболее пострадавших граждан и отраслей. Президентом определен четкий вектор работы по восстановлению предприятий базовых отраслей экономики. Принимаемые меры поддержки действительно носят беспрецедентный характер. Впервые используется такой мощный механизм прямой государственной финансовой помощи, государственных гарантий в таком объеме, даже погашение кредита за счет государства при соблюдении условия по сохранению рабочих мест. Только на прямую субсидию МСП направлен 81 миллиард рублей, около 300 милиардов потребуется для списания кредитов, порядка 200 миллиардов – на налоговые каникулы, более 30 миллиардов – на вычет из страховых взносов в размере 1 мрот. Впервые вводятся одна за другой меры прямой поддержки семей с детьми, на этот раз включая всех детей до 15 лет, наиболее нуждающейся категории граждан, эта мера может стоить государству около 200 милиардов рублей», — сказал парламентарий.

Николай Журавлев подчеркнул, что многие меры коррелируют с предложениями, выработанными в Совете Федерации. Сенаторы в том числе предлагали предусмотреть прямое субсидирование, компенсацию кредитов при обеспечении граждан привычным доходом, списание налоговых платежей, поддержку арендаторов.

«Предлагаем также рассчитывать налог на имущество по рыночной, а не кадастровой стоимости, продолжать опережающие закупки для обеспечения государственных нужд для поддержки отечественных производителей. Мы предложили также создать фонд кризисных активов с условием их обязательного последующего выкупа. Для дальнейшего восстановления экономики потребуются новые крупные проекты, прежде всего строительные, которые подтянут и смежные сферы», — сказал сенатор.

Он отметил, что большинство направленных в адрес Правительства предложений нашли свое отражение в той или иной степени в озвученных Президентом дальнейших мерах. Прямые выплаты семьям с детьми, списание налогов для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, льготные кредиты для поддержания занятости, поддержка индивидуальных предпринимателей и самозанятых – все это поможет смягчить негативные последствия эпидемии. Падение доходов населения является острой социально-экономической проблемой, которая требует незамедлительного решения.

«Одновременно с компенсацией выпадающих доходов граждан за счет бюджетных средств важно также позволить людям как можно быстрее вернуться на работу, при условии соблюдения необходимых медицинских предписаний. Следует переоборудовать рабочие места и обеспечить работников средствами личной защиты, соблюдать социальную дистанцию, проводить информационно-разъяснительную работу», — подчеркнул Николай Журавлев.

«В кризис возрастает роль государства и ответственность за благополучие граждан. Россия подошла к этому шоку хорошо подготовленной благодаря разумной макроэкономической политике. Накопленные резервы и низкий госдолг позволят сгладить экономический спад без угрозы потери макростабильности и финансовой устойчивости. Скоординированные действия Правительства и Центрального банка позволят ускорить восстановление российской экономики», — указал законодатель.

«Глобальная и российская экономики, вероятно, уже прошли нижнюю точку, и начнут постепенное восстановление по мере снятия карантинных ограничений. Процесс полного восстановления экономики займет несколько лет, при этом возможны просадки в случае новых волн коронавируса. Отсутствие лекарства и вакцины от нового вируса, риски второй волны заражения, социальное дистанцирование и потеря доходов ведут к изменению поведения потребителей и перестройке глобальной экономики в сторону большей цифровизации и перевода многих процессов в онлайн-режим», — сказал сенатор.

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