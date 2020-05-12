Омские газовики заложили «Аллею памяти»

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Новости проектов и регионов

8 мая 2020, 17:00

Сегодня на прилегающей территории к компрессорной станции Омского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» состоялась закладка «Аллеи памяти», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В закладке аллеи приняли активное участие работники станции и омского филиала компании. Начальник КС «Омская» Сергей Абдукаров посадил рябину и сирень, посвятив их родственникам, прошедшим Великую Отечественную войну.

«Ежегодно аллея будет пополняться новыми деревьями и кустарниками. Любой работник, желающий поучаствовать в акции, сможет не только посадить, но и ухаживать за насаждениями, — отметил Валерий Шахов, директор Омского ЛПУМГ. — Так мы выражаем признание и благодарность родственникам, воевавшим на фронте или трудившимся в тылу во времена Великой Отечественной войны».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока, в том числе экспортного газопровода «Сила Сибири». Общая протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов превышает 11,5 тысячи километров. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа составляет около 21 млрд куб. м. Численность персонала — более 8 600 человек.

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