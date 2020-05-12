По иску Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в бюджет Республики Алтай возвращены 22 млн рублей, незаконно потраченные на приобретение вертолета

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Решением Арбитражного суда Республики Алтай удовлетворены требования Западно-Сибирской транспортной прокуратуры о признании недействительным договора купли-продажи воздушного судна – вертолета «Robinson R-44», заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «АлтайАвиа» и автономным учреждением Республики Алтай «Авиалесоохрана» и возврате денежных средств в казну Республики Алтай.

Ранее в ходе проверки прокуратура установила, что 21 марта 2018 года автономному учреждению из республиканского бюджета выделена субсидия в размере 22 млн рублей. На эти средства учреждение приобрело у общества с ограниченной ответственностью «АлтайАвиа» вертолет «Robinson R-44». Вопреки требованиям Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», закупка воздушного судна осуществлена без проведения аукциона.

Суд согласился с требованиями прокуратуры и признал недействительным договор купли-продажи, нарушающий публичные интересы. На ООО «АлтайАвиа» возложена обязанность возвратить полученные по договору денежные средства в сумме 22 млн рублей.

В настоящее время судебное решение исполнено, денежные средства возвращены в бюджет Республики Алтай.

В целях осуществления авиапатрулирования на территории Республики Алтай предприятием заключен договор на оказание услуг со сторонней организацией.

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