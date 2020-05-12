Серию мероприятий в честь 75-летия Великой Победы провела компания «Газпром добыча Иркутск»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

10 мая 2020, 18:00

Работники компании «Газпром добыча Иркутск» при участии первичной профсоюзной организации провели серию мероприятий в честь 75-летия Дня Великой Победы.

Предприятие оказало традиционную финансовую помощь для приобретения и вручения 349 подарков фронтовикам, вдовам фронтовиков, труженикам тыла и детям войны в территориях производственной деятельности компании — Жигаловском и Казачинско-Ленском районах.

Работники «Газпром добыча Иркутск» и их семьи приняли участие в творческих конкурсах: газовики и их дети прочитали стихи и подготовили рисунки о Великой Отечественной войне. Художественные работы послужили основой для поздравительных открыток, которые ветераны получили накануне Дня Победы, а также стали частью видеороликов, размещенных на сайте компании и в социальных сетях.

Сотрудники компании продолжили участие в акции «Наша Победа. Моя история»: на сайте предприятия размещены очередные воспоминания работников о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны.

«В память о Подвиге нашего народа, о той неимоверной цене, которую страна заплатила за Победу, о тех, кто не вернулся с войны, в дань уважения к фронтовикам, труженикам тыла и их семьям мы обязаны сплотиться и показать, что нынешние трудности мы преодолеем с высоко поднятой головой! Сделаем все возможное, чтобы быть достойными памяти этих людей, ставших настоящими героями и отстоявших свободу и независимость нашего Отечества!» — обратился к работникам предприятия Андрей Татаринов, генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск».

В День Победы иркутские газовики участвовали в мероприятиях, организованных в режиме онлайн: «Минута молчания», «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Поем двором», «Свет памяти». Праздничная программа, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, также была организована на основном производственном объекте предприятия — газовом промысле Ковыктинского газоконденсатного месторождения.

Справка

ООО «Газпром добыча Иркутск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания является оператором по разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ГКМ), ресурсной базы для реализации проекта «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским НГКМ в Республике Саха (Якутия).

Ковыктинское ГКМ — основа для создания Иркутского центра газодобычи в рамках реализации Восточной газовой программы.

Производственные подразделения компании расположены в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах Иркутской области.

В компании действуют системы экологического менеджмента, менеджмента охраны здоровья и безопасности труда ISO 14001:2004, ISO 45001 и ISO 9001.

Коллектив насчитывает более 500 человек. Головной офис находится в Иркутске.

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