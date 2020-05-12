Смену вахтовиков в ООО «Газпром трансгаз Сургут» проведут с повышенными мерами безопасности

Source: Gazprom in Russian

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8 мая 2020, 15:10

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» введены повышенные меры безопасности для процедуры смены вахтового персонала.

Новые вахтовики перед поступлением на производственные объекты проведут две недели в изоляции. Для этого создано 13 «буферных зон» на 644 места на базе общежитий и гостиниц. Карантинная мера направлена на недопущение на объекты предприятия лиц с возможным заражением новой инфекцией.

Поступление в изоляционную зону предваряет медицинский осмотр. Специалисты с любыми признаками недомогания будут отправлены на лечение по месту жительства. За время двухнедельного карантина газовики дважды пройдут исследование на COVID-19, заступить на вахту они смогут только при двойном отрицательном результате.

Вахтовый персонал все 14 дней будет проживать в изолированных комнатах под контролем медицинского персонала. Для них организована доставка и бесконтактная передача трехразового горячего питания с соблюдением необходимых санитарных норм. Разработан порядок действия персонала при выявлении больных с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией. Для них зарезервированы специальные места.

Приняты повышенные меры безопасности при транспортировке вахтовиков от мест изоляции на производственные объекты. Часть работников будут доставлены чартерными рейсами самолетов и вертолетов, остальные прибудут к месту работы вахтовыми автобусами без промежуточных остановок. Рассадка пассажиров (авто или авиа) организована на максимально возможном расстоянии друг от друга. Проводится предварительная дезинфекция транспорта.

Все вахтовые работники обеспечены масками и дезинфекторами, а медицинский персонал — средствами индивидуальной защиты (костюмами, респираторами, щитками).

Двухнедельную изоляцию в «буферных зонах» проведут не только вахтовые работники ООО «Газпром трансгаз Сургут», но и представители подрядных организаций, работа которых необходима для непрерывного производства газотранспортного предприятия. Для вахтовиков дни, проведенные во временной самоизоляции, приравниваются к нахождению на рабочей вахте и оплачиваются.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Сургут» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». В его составе 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. Эксплуатирует более 6,5 тыс. км магистральных газопроводов от Заполярного до границ Омской и Курганской областей. Ежегодно предприятие транспортирует почти 200 млрд куб. м газа.

Компания сертифицированя по системам: ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, СТО «Газпром» 9001, ISO 14001:2004 и ГОСТ Р ИСО 14001–2007, OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 54934–2012. Коллектив насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис находится в Сургуте.

Напомним, для недопущения распространения коронавируса в ООО «Газпром трансгаз Сургут» вахтовый период увеличен с одного до трех месяцев. Очередной поток работников заступает также на трехмесячную вахту. Часть сотрудников предприятия, имеющих возможность трудиться вне нахождения рабочего места, отправлены на дистанционную работу. Минимизированы передвижения специалистов внутри предприятия, между разными подразделениями и филиалами; ограничены посещения сторонних, подрядных организаций и доступ контрагентов на территорию дочерней компании. Все рабочие и деловые контакты максимально переведены в режим дистанционной коммуникации. Сформирован резерв сменного персонала для замены изолированных, либо заболевших работников. В столовых компрессорных станций ограничено количество одновременного принятия пищи. По графику проводится санобработка всех помещений, контроль самочувствия персонала.

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