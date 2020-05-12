Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МГУ#Росгидромет#МКА12.05.2020 08:30

Соглашение о сотрудничестве с Росгидрометом и МГУ

Госкорпорация «Роскосмос», Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве с целью создания систем оперативного мониторинга космической погоды на базе малых космических аппаратов типа CubeSat разработки тематического центра МГУ — НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына (НИИЯФ МГУ).

Решение о подписании соглашения было принято по результатам успешного завершения этапа летных испытаний малых космических аппаратов формата 3U CubeSat (разработчик — НИИЯФ МГУ, масса — порядка 5 кг) «Сократ» и «ВДНХ-80». Они оснащены миниатюризированными приборами для мониторинга радиации (прибор «ДеКоР») и ультрафиолетовых транзиентов (прибор «АУРА»), специально разработанными и адаптированными под малые аппараты формата CubeSat специалистами НИИЯФ МГУ. Полученные данные экспериментально подтвердили принципиальную возможность использования спутников формата CubeSat в интересах метеорологических служб.

Наряду с решением такой важной прикладной задачи, как создание системы мониторинга основной угрозы космических полетов — радиации, существующей в космическом пространстве, проект направлен на решение проблемы изучения природы радиационных полей в космосе. Кроме научно-прикладного значения проекта, важную роль играет его образовательная составляющая — создание малых космических аппаратов и моделирование реальных экспериментов происходит при участии студентов и аспирантов профильных образовательных организаций.

Заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов: «Малые космические аппараты типа CubeSat, оснащенные детекторным оборудованием для мониторинга космической погоды, станут хорошим дополнением к уже существующей федеральной низкоорбитальной метеорологической группировке спутников серии „Метеор-М“ и расширят объем целевой информации, получаемой Роскосмосом в интересах Росгидромета России».

Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков: «Увеличение российской орбитальной группировки за счет малых космических аппаратов является важным шагом в развитии системы оперативного мониторинга космической погоды. Решение этой задачи позволит Росгидромету не только обеспечить дополнительными данными заинтересованных потребителей, но и продолжить формирование системы глобального мониторинга околоземного космического пространства с целью выявления опасных гелиогеофизических явлений и предупреждения возможных последствий их воздействия. Это крайне востребовано Минкомсвязи, Минэнерго, Минтрансом, МЧС России и другими министерствами и ведомствами».

Ректор МГУ Виктор Садовничий: «МГУ успешно занимается вопросами создания космических аппаратов с начала 2000-х годов. Создание малых спутников формата CubeSat и адаптация под их форм-фактор нашей научной аппаратуры стало новым вызовом для специалистов МГУ, с которым они блестяще справились. Данное соглашение открывает новое инновационное направлению работы с нашими стратегическими партнерами — Роскосмосом и Росгидрометом».

Малые космические аппараты «Сократ» и «ВДНХ-80» были успешно запущены в конфигурации попутной полезной нагрузки на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Восточный 5 июля 2019 года в рамках программы «УниверСат» Госкорпорации «Роскосмос».

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