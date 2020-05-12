Сотрудники Головной компании Группы «Газпром межрегионгаз» собрали около 5 млн рублей личных средств для помощи Госпиталю ветеранов войн в Санкт-Петербурге

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

8 мая 2020, 18:00Сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз» поддержали благотворительный проект помощи медицинским учреждениям, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, и перевели личные средства на счет Госпиталя для ветеранов войн в Санкт-Петербурге. Собранная сумма в размере около 5 миллионов рублей будет направлена на приобретение необходимых медицинских товаров и оборудования.Госпиталь для ветеранов войн одним из первых в Санкт-Петербурге перепрофилирован под прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Кроме того, в ведение учреждения здравоохранения передано переоборудованное помещение выставочного комплекса «Ленэкспо» для приема пациентов с легкой формой заболевания.«С инициативой сбора средств для нужд медицинских учреждений в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки выступили наши коллеги в регионах — сотрудники дочерних обществ Группы „Газпром межрегионгаз“ во Владикавказе, Ухте и Саратове. Мы поддержали эту идею и присоединилось к оказанию адресной помощи в Санкт-Петербурге. Сотрудники написали заявления о перечислении конкретных сумм из заработной платы, средства были удержаны и направляются в Госпиталь ветеранов войн. Мы продолжим оказывать помощь медикам и медицинским учреждениям, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией. Наша благотворительная эстафета будет поддержана и в других регионах работы компаний Группы „Газпром межрегионгаз“», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Справка

Компании Группы «Газпром межрегионгаз» всесторонне реагируют на сложившиеся условия в Российской Федерации при распространении новой коронавирусной инфекции.

В частности, сотрудники компаний «Саратовгаз» и «Газпром газораспределение Саратовская область» перечислили собранные средства на строительство нового инфекционного центра в Саратове. Будущая инфекционная больница рассчитана на 400 мест — 250 детских и 150 взрослых.

Работники компаний ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» и АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в рамках благотворительной акции направили 5 млн рублей в республиканскую инфекционную больницу для приобретения средств индивидуальной защиты медицинскому персоналу, где располагается специализированный COVID-госпиталь.

Специалисты «Газпром межрегионгаз Владикавказ» и «Газпром газораспределение Владикавказ» из личных средств оказали финансовую помощь и перечислили более 2 млн рублей в Попечительский фонд по оказанию помощи медикам Республики Северная Осетия-Алания в связи с ситуацией с коронавирусом.

В компаниях «Газпром газораспределение Липецк» приняли решение оказать помощь продуктовыми наборами своим бывшим сотрудникам, находящимся на пенсии, которые одиноки либо их дети находятся за пределами региона. В волонтерскую работу включились члены молодежного совета объединенной профсоюзной организации «Газпром газораспределение Липецк». Кроме того, газовики предоставляют волонтерским организациям дополнительный транспорт для выполнения заявок, поступающих на общероссийскую горячую линию.

Волонтерское движение организовано газовиками Ставропольского края. На предприятии собрана команда добровольцев из числа участников молодежного совета «Газпром газораспределение Ставрополь» и «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в количестве 340 человек. Добровольцы оказывают необходимую помощь категориям граждан, относящихся к группе риска: пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, с хроническими заболеваниями, а также родителям, которым не с кем оставить малолетних детей.

Это только часть инициатив и программ, которые в современных условиях поддерживают и проводят компании Группы «Газпром межрегионгаз» в регионах Российской Федерации. Волонтерские и благотворительные проекты и акции будут продолжены.

MIL OSI