Социально-спортивное движение «Зелёный фитнес» приглашает на онлайн-тренировки с участием профессиональных тренеров

Source: Russia Ministry of Sport

В рамках проекта «Зелёный фитнес», реализованного при грантовой поддержке Минспорта России, запущена серия бесплатных онлайн-тренировок с участием профессиональных фитнес-тренеров. Занятия проходят в формате прямых эфиров в сети Instagram @zf_kzn, что позволяет любителям физической культуры и спорта вести активный образ жизни в домашних условиях.

Проект «Зелёный фитнес» реализует АНО «Корпорация активной молодёжи» и объединяет различные группы населения: детей, молодёжь, людей среднего и пожилого возраста. Основным его направлением является сохранение здоровья, активной жизненной позиции и организация досуга граждан путём проведения еженедельных бесплатных спортивных мероприятий на общественных пространствах города: в парках и скверах, на пляжах, набережных и площадях.

Среди партнёров проекта – Федеральное агентство по делам молодёжи, Министерство спорта Республики Татарстан и Министерство по делам молодёжи Республики Татарстан.

Стартовав в Казани, проект «Зелёный фитнес» успешно транслируется в другие города России. За пять лет к его реализации присоединились 63 города и населённых пункта нашей страны. Было проведено более 3500 мероприятий, в которых приняли участие 350 тысяч человек.

Проект «Зелёный фитнес» реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Федеральный проект «Спорт – норма жизни» направлен на развитие массового спорта, совершенствование спортивной инфраструктуры, обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан. К 2024 году количество систематически занимающихся физической культурой и спортом россиян должно достигнуть 55%.

Пресс-служба Минспорта России

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