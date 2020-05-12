Стартует благотворительный шахматный онлайн-турнир «Сборная – России»

Source: Russia Ministry of Sport

В период временной приостановки проведения спортивных соревнований в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, по инициативе сильнейших российских гроссмейстеров Федерация шахмат России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Фонда Тимченко, группы компаний «РАМАКС», Газпромбанка (Швейцария) и телеканала «Матч ТВ» проводит благотворительный онлайн-турнир «Сборная – России». Мероприятие состоится с 12 по 14 мая.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин направил приветствие в адрес участников и организаторов турнира, в котором, в частности, говорится:

«Соревнования с участием сильнейших российских гроссмейстеров – это настоящий спортивный праздник, за которым будут следить любители шахмат в нашей стране и за её пределами. Однако наряду со спортивной составляющей, этот трёхдневный шахматный марафон несёт важную гуманитарную миссию. Все средства, собранные организаторами, будут направлены на поддержку медицинских работников России в этот невероятно сложный период борьбы с пандемией COVID-19.

Желаю всем участникам благотворительного онлайн-турнира по шахматам красивой борьбы, а любителям шахмат – получить удовольствие от просмотра!».

В турнире принимают участие Владимир Крамник, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Пётр Свидлер, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев, Александр Рязанцев.

Призовой фонд турнира будет распределяться среди региональных больниц и медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией COVID-19. Ещё до старта участники определили, как и какому именно медицинскому учреждению они будут помогать – в зависимости от потребностей учреждения. Весь призовой фонд распределяется между регионами одинаково, вне зависимости от занятых мест.

На данный момент собрано 24 миллиона 130 тысяч рублей.

Местом проведения турнира станет одна из популярнейших игровых платформ Lichess.org.

Соревнования в прямом эфире в полном объёме покажет тематический канал «Матч! Страна». На федеральном канале «Матч ТВ» запланированы ежедневные обзорные программы, а также финал. Кроме того, соревнования гроссмейстеров можно будет увидеть на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч!».

Расписание онлайн-турнира:

12 мая – первый круг (7 туров)

13 мая – второй круг (7 туров)

14 мая – полуфиналы и финал

Начало партий – в 15:00 по московскому времени.

Пресс-служба Минспорта России

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