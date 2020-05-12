Т. Гигель: Смягчение режимов ограничений будет проходить в соответствии с обстановкой

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала выступление главы государства на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай поделилась своим мнением о предложенных Президентом России мерах и принципах общей работы по поэтапному выходу из режимов ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.

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Она отметила поставленную в выступлении задачу по сохранению жизни и здоровья россиян, высказанную искреннюю заботу о людях, которые оказались в крайне непростых условиях.

Как подчеркнула парламентарий, глава государства обратил особое внимание, что в настоящее время регионы должны сформировать соответствующие планы выхода из создавшегося непростого положения, основываясь на рекомендациях, подготовленных Правительством, Роспотребнадзором совместно с рабочей группой Госсовета.

Законодатель считает, что Президент проявил беспрецедентное доверие к региональной власти, главам субъектов, дав им право принимать решения самостоятельно в сложившейся ситуации.

Президент проявил беспрецедентное доверие к региональной власти

Татьяна Гигель отметила, что предложенные меры по поддержке семьи и детей, предпринимательского сообщества, медицинского сообщества и других сфер деятельности, впечатляют. К тому же они в очередной раз доказывают, что мы действительно живем в социальном государстве.

«И у нас есть все основания надеяться, что новый период мы пройдем достаточно успешно, поскольку наши врачи знают о болезни куда больше, чем в начале эпидемии. У нас уже накоплен собственный опыт, есть практика других государств. Разработаны новые методики лечения с использованием эффективных препаратов, производство которых в стране в последнее время удалось существенно нарастить», — считает законодатель.

«Благодаря заранее принятым мерам и шестинедельной изоляции нам удалось избежать перегрузок системы здравоохранения, сохранив тем самым многие тысячи жизней. Нарастив порядок тестирования, теперь мы имеем возможность выявлять инфекцию на ранних стадиях, что позволяет предотвращать тяжелые последствия», — считает Татьяна Гигель.

По словам сенатора, смягчение режима будет проходить в соответствии с обстановкой. «Каждый из нас в отдельности должен внимательно прислушаться к рекомендациям медиков и строго их придерживаться. Так мы сможем выйти из эпидемии в укороченные сроки и с наименьшими потерями».

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