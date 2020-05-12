Т. Кусайко: Для многих категорий граждан и бизнеса вводятся беспрецедентные меры поддержки

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала новые меры по поддержке граждан и экономики страны, которые предложены Президентом Российской Федерации.

Член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области прокомментировала новые меры по поддержке граждан и экономики страны, предложенные Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на совещании 11 мая.

«Президент обозначил, что благодаря принятым в стране мерам и общим усилиям, удалось стабилизировать ситуацию. Режим нерабочих дней, единый для всей страны, завершается. Большинство граждан порядка 40 дней находились на вынужденных выходных. За счет этого был получен ресурс времени для повышения готовности всей системы здравоохранения на случай обострения ситуации», — сказала сенатор.

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По словам Татьяны Кусайко, для многих категорий граждан и бизнеса вводятся беспрецедентные меры поддержки. Среди них – не только реструктуризация долгов, налоговые послабления, но и предоставление субсидий. «Отдельная поддержка предусмотрена тем предпринимателям, которым удалось сохранить трудовые коллективы. К пострадавшим категориям отнесены не только средний и малый бизнес, но и индивидуальные предприниматели, а также самозанятые», — отметила парламентарий.

Татьяна Кусайко подчеркнула, что глава государства объявил о большом пакете мер поддержки для семей с детьми. «Сюда, в том числе, входит увеличение размера пособия по уходу за ребёнком в два раза. Семьям с детьми от трех до 15 лет единовременно выплатят 10 тысяч рублей, до трех лет – пять тысяч рублей».

Сенатор добавила, что особое внимание Президент уделил мерам поддержки медицинских работников и сотрудников социальных служб. Также главам регионов поручено обеспечить своевременную выплату полагающихся надбавок медработникам.

«Медработники находятся в эпицентре борьбы с инфекцией, и именно от них зависят жизнь и здоровье остальных граждан», — отметила Татьяна Кусайко.

Как подчеркнула парламентарий, несмотря на то, что режим нерабочих дней завершен, вопросы повышенной готовности и обеспечения безопасности граждан остаются первостепенными. Противоэпидемические мероприятия сохраняются. «Убеждена, что выполняя рекомендации и требования Роспотребнадзора, ответственно подходя к сохранению собственного здоровья и здоровья окружающих, мы сможем без отрицательных последствий выйти из ограничительного режима», — подытожила сенатор.

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