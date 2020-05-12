Энергетики обеспечили надежное электроснабжение в период майских праздничных дней

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 12 мая. – Министерством энергетики было обеспечено надежное электроснабжение потребителей и полная готовность субъектов электроэнергетики Российской Федерации к прохождению периода майских праздничных дней.

«Несмотря на неблагоприятные метеорологические явления в ряде регионов России, превентивные меры позволили не допустить крупных технологических нарушений в работе, повлекших длительные перерывы подачи электроэнергии потребителям», – сообщил заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак.

В целях оперативной ликвидации последствий нарушения электроснабжения в период нерабочих дней, объявленных в Российской Федерации с 30 марта, были реализованы профилактические мероприятия, в плановом режиме проведены противоаварийные тренировки и учения, обеспечена готовность оперативных бригад (более 65 000 человек, более 23 000 единиц специальной техники), в режиме готовности находится более 50 000 резервных источников энергоснабжения.

В рамках мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в компаниях электроэнергетики порядка 30% сотрудников были переведены на удаленную работу. При этом оперативный, ремонтный и эксплуатационный персонал продолжил работу на объектах.

«Важно отметить, что непрерывно выполняются все рекомендованные мероприятия по обеспечению надлежащего санитарного состояния предприятий энергетики, проводятся дополнительные обработки рабочих мест и непрерывный контроль состояния здоровья персонала», – сообщил Евгений Грабчак.

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