А. Майоров: Принятие законопроекта о семеноводстве станет важным шагом по реализации Доктрины продовольственной безопасности

Source: Russia – Council of the Federation

Министерство сельского хозяйства России проинформировало профильный Комитет СФ о внесении проекта федерального закона «О семеноводстве» в Правительство.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обеспечит прохождение проекта федерального закона «О семеноводстве» на всех этапах прохождения в Федеральном Собрании. Об этом сообщил председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Министерство сельского хозяйства России проинформировало профильный Комитет Совета Федерации о внесении проекта федерального закона «О семеноводстве» в Правительство РФ.

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«Принятия этого законопроекта мы очень ждем, это важный шаг по реализации Доктрины продовольственной безопасности страны в части развития семеноводства, снижении импортозависимости по семенам», – отметил сенатор.

«По поручению Председателя Совета Федерации о развитии селекции и семеноводства мы системно работаем в данном направлении», – отметил Алексей Майоров.

По его словам, вопрос снижения импортозависимости по семенам рассматривался на нескольких парламентских мероприятиях.

В 2019 г. в рамках «круглого стола» на тему «Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере агропромышленного комплекса в контексте политики импортозамещения» рассматривались, в том числе, вопросы поддержки селекции и семеноводства. На заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации на тему «Экспортный потенциал агропромышленного комплекса Российской Федерации: проблемы и перспективы развития» были подготовлены и направлены в Правительство РФ необходимые рекомендации, в которых также содержалось предложение о внесении соответствующих изменений в Доктрину продовольственной безопасности России.

Глава Комитета СФ напомнил, что в декабре прошлого года этот вопрос был рассмотрен на ежегодном совещании Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Алексей Майоров также отметил, что по итогам прошедшей 28 февраля 2020 г. встречи Председателя Правительства РФ с членами Совета палаты Совета Федерации Минсельхозу России было дано поручение об ускорении внесения законопроекта «О семеноводстве».

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