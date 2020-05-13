Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор подготовил соответствующие изменения в Налоговый кодекс.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга подготовил законопроект об изменениях в статью 217 Налогового кодекса РФ. Предлагается включить водителей скорой помощи в перечень лиц, чьи стимулирующие выплаты освобождаются от налогообложения НДФЛ.

Андрей Кутепов отметил, что законопроект разработан в соответствии с перечнем поручений Президента России по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в регионах.

Сенатор напомнил, что указанным перечнем предусмотрено принятие решений, включая внесение изменений в нормативные правовые акты РФ, обеспечивающие выделение из федерального бюджета средств на осуществление в период с апреля по 30 июня 2020 г. доплат к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией. Устанавливаются размеры указанных доплат для врачей, среднего и старшего медицинского персонала в стационарах медицинских организаций, осуществляющих лечение больных новой коронавирусной инфекцией, а также для врачей, среднего и старшего медицинского персонала и водителям автомобилей скорой медицинской помощи в таких организациях.

Стимулирующие выплаты для водителей скорой помощи предусмотрены и в Постановлении Правительства.

В Налоговый кодекс РФ внесены изменения в статью 217. Установлено освобождение от НДФЛ доходов в виде денежной выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования федерального бюджета. При этом водители скорой помощи не попали в перечень лиц, чьи стимулирующие выплаты освобождаются от налогообложения НДФЛ.

При этом такие выплаты водителям скорой помощи, также осуществляемые за счет средств федерального бюджета, не попадают под действие ст. 217 НК РФ и облагаются НДФЛ в общем порядке.

Законопроектом предлагается устранить указанный пробел и освободить от уплаты НДФЛ выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку водителям скорой помощи, как субъектам, которые получают такую выплаты по аналогии с медицинскими работниками.

Подготовленный сенатором законопроект направлен на отзыв в Правительство РФ.

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