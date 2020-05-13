Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Метеор-М#Орбитальные группировки#ДЗЗ13.05.2020 18:40

Возобновлена работа спутника «Метеор-М» № 2-2

По итогам завершения работ по программе исследования главного конструктора решением Госкорпорации «Роскосмос» работа космического аппарата «Метеор-М» № 2-2 возобновлена в составе орбитальной группировки для выполнения целевых задач.

В настоящий момент информация, получаемая с гидрометеорологического спутника «Метеор-М» № 2-2, используется для решения целевых задач, в том числе по обеспечению спутниковой информационной продукцией потребителей федерального и регионального уровней.

Космический аппарат «Метеор-М» № 2-2 создан в Корпорации ВНИИЭМ (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и относится к спутникам дистанционного зондирования Земли. Он был запущен с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат» 5 июля 2019 года с космодрома Восточный.

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