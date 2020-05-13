В. Куликов: Нынешнее поколение моряков достойно продолжает славные традиции Черноморского флота

Source: Russia – Council of the Federation

В. Куликов и Е. Алтабаева приняли участие в мероприятиях в Севастополе, посвящённых 237-й годовщине создания Черноморского флота.

Представители в Совете Федерации от города Севастополя — член Комитета СФ по обороне и безопасности Валерий Куликов КуликовВалерий Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя и член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя приняли участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 237-й годовщине со дня создания Черноморского флота.

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В этот праздничный день сенаторы, а также представители командования флота, руководства Севастополя возложили венки и цветы к памятнику Екатерине II — основательнице Черноморского флота.

Валерий Куликов и Екатерина Алтабаева поздравили командующего ЧФ вице-адмирала Игоря Осипова с Днём Черноморского флота.

«История Черноморского флота, начавшаяся с захода в Ахтиарскую бухту кораблей эскадры вице-адмирала Клокачёва, более двух столетий является историей героизма и образцом исполнения воинского долга», — отметил Валерий Куликов.

Сенатор подчеркнул, что моряки-черноморцы, впитавшие лучшие боевые традиции Российского флота, проявили величие духа, мужество и отвагу в годы Великой Отечественной войны. «Нынешнее поколение черноморцев достойно продолжает эти славные традиции, с честью выполняя задачи по защите нашей Родины».

Праздничные мероприятия состоялись также в соединениях, частях и на кораблях Черноморского флота.

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