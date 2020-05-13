Житель Санкт-Петербурга, ударивший ножом сотрудника Следственного комитета России, направлен на принудительное лечение

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 13 мая 2020 года, Московский городской суд вынес постановление в отношении 40-летнего жителя г. Санкт-Петербурга, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности).

Судом установлено, что 1 октября 2019 года мужчина, действуя из чувств ненависти и мести, вызванных правомерной деятельностью сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, заранее приискал для нападения бытовой нож и прибыл к зданию Следственного комитета Российской Федерации, расположенному в Москве.

Возле контрольно-пропускного пункта в его поле зрения оказался старший инспектор отдела по работе с обращениями Следственного комитета Российской Федерации, который в форменной одежде в соответствии с должностной инструкцией проводил беседу с прибывшими для подачи обращения гражданами. Действуя в состоянии невменяемости, мужчина подошел к сотруднику и, не осознавая общественную опасность своих действий, нанес ему удар ножом в область грудной клетки, причинив проникающее ранение груди слева, от которого наступила смерть потерпевшего.

В ходе предварительного следствия проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой мужчина страдает хроническим психическим расстройством и в период, относящийся к инкриминируемому деянию, не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы суд прекратил уголовное дело, применив к мужчине принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

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