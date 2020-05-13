На постоянном контроле Генеральной прокуратуры Российской Федерации находятся вопросы соблюдения законодательства о водоснабжении и водоотведении

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Вопросы соблюдения прав граждан на качественную питьевую воду находятся под постоянным контролем Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» повышение качества питьевой воды для населения является важнейшим направлением социально-экономического развития.

Вместе с тем, результаты надзорной деятельности за период 2019 года – 1 квартала 2020 года свидетельствуют о том, что в ряде регионов органами государственной власти и местного самоуправления полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения реализуются ненадлежащим образом.

В частности, органами Росводресурсов допускаются нарушения при предоставлении водных объектов в пользование, ведении государственного водного реестра, осуществлении государственного мониторинга водных объектов.

В республиках Адыгея, Бурятия, Тыва, Алтайском крае, Астраханской, Брянской, Костромской, Московской, Нижегородской областях подразделениями Роспотребнадзора не всегда обеспечивается соблюдение порядка проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, социально-гигиенического мониторинга качества питьевой воды.

Прокурорского вмешательства потребовали факты неисполнения органами местного самоуправления функций по разработке и актуализации схем водоснабжения и водоотведения, информированию населения о качестве питьевой воды и организованном нецентрализованном водоснабжении (Забайкальский, Краснодарский, Красноярский края, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Владимирская области), а также нарушения в деятельности организаций водохозяйственного комплекса.

В этой связи Генеральной прокуратурой Российской Федерации прокурорам субъектов и приравненным к ним специализированным природоохранным прокурорам поручено активизировать надзорную деятельность за исполнением органами исполнительной власти и органами местного самоуправления законодательства о водоснабжении и водоотведении при осуществлении соответствующих полномочий и контрольно-надзорных функций.

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