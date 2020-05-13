О. Цепкин принял участие в акции «Помоги учиться дома»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор передал планшеты для дистанционного обучения детям из многодетных семей Саткинского района и города Трёхгорного.

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области и депутат Законодательного Собрания Челябинской области Леонид Урмашов приняли активное участие во всероссийской акции «Помоги учиться дома».

В рамках акции была оказана помощь жителям Саткинского района и Трехгорного городского округа. Многодетным семьям были вручены планшеты для дистанционного обучения школьников. Передача планшетов прошла с соблюдением всех мер предосторожности и использованием средств индивидуальной защиты.

Наибольшие трудности в период пандемии испытывают многодетные и малоимущие семьи, не у каждого ребенка есть планшет или ноутбук для занятий

«Наибольшие трудности в период пандемии испытывают многодетные и малоимущие семьи, не у каждого ребенка есть планшет или ноутбук для занятий. Чем большее количество детей мы обеспечим планшетами, тем лучше выполним данную задачу», — сказал Олег Цепкин.

Сенатор отметил, что помочь детям из нуждающихся семей получить гаджеты для дистанционного обучения в условиях пандемии коронавируса может каждый – через специально созданный сайт помогиучитьсядома.рф.

«Школьные программы адаптируются под дистанционное обучение, позволяющее полноценно закончить учебный год. Это хорошая инициатива, я призываю наших сограждан продолжать оказывать благотворительную помощь с целью приобретения планшетов и ноутбуков для занятий школьников», — заключил сенатор.

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