Source: Russia Ministry of Sport

Подведены итоги первого этапа всероссийского физкультурно-спортивного конкурса #яГоТОв, организованного Министерством спорта Российской Федерации совместно с федеральным оператором Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» с целью вовлечения россиян в систематические занятия физической культурой и спортом в домашних условиях.

Конкурс стартовал 1 мая. Розыгрыш призов состоялся в прямом эфире в социальных сетях «Instagram» и «ВКонтакте». В общей сложности трансляцию посмотрели около 18 тысяч пользователей из всех субъектов Российской Федерации.

Регистрация участников первого этапа закончилась 10 мая в 23:59. Все, кто опубликовал видео позже, автоматически стали участниками второго этапа.

За первые 10 дней конкурсные видеоролики опубликовали 1146 человек, из которых до розыгрыша по факту соблюдения всех условий участия допущен 971 конкурсант из 78 субъектов Российской Федерации.

Наибольшее число конкурсных видеороликов поступило от Чеченской и Чувашской Республик, Волгоградской, Белгородской и Свердловской областей.

Инициатива Минспорта России стремительно распространилась в социальных сетях: о старте конкурса было опубликовано почти в 600 средствах массовой информации и аккаунтах социальных сетей.

По данным автоматической системы мониторинга и анализа средств массовой информации «Медиалогия», общий суммарный охват целевой аудитории составил 13 млн россиян.

11 мая в 12:00 по московскому времени в ходе розыгрыша первой партии призового фонда определены 15 финалистов. При этом из почти 1000 претендентов участница из Рязанской области Таисия Карпова выиграла сразу два приза.

Шесть победителей получат специальные возможности от партнёров конкурса – крупнейших книжных сервисов «ЛитРес» и «MyBook».

Десять победителей получат «Яндекс. Станции мини» с умным голосовым помощником «Алиса».

Список победителей:

1. Петряев Ярослав Сергеевич (Свердловская область)

2. Бадасян Левон Геворкович (Свердловская область)

3. Карпова Таисия Сергеевна (Рязанская область)

4. Корниенко Виктория Михайловна (Волгоградская область)

5. Жабраилов Магомед Хусейнович (Чеченская Республика)

6. Шигина Дарья Алексеевна (Архангельская область)

7. Пшеничников Денис Николаевич (Липецкая область)

8. Суханова Виктория Юрьевна (Пермский край)

9. Рудницкая Ирина Александровна (Белгородская область)

10. Лапко Николай Александрович (Белгородская область)

11. Коляда Николай Валерьевич (Республика Коми)

12. Товбулатов Магомед Ильясович (Чеченская Республика)

13. Степанова Виктория Алексеевна (Чувашская Республика)

14. Варламова Мария Алексеевна (Волгоградская область)

15. Магомедов Яхья Валидович (Чеченская Республика)

Кроме того, все участники конкурса получат специальный промо-код на двухнедельную подписку и персональную скидку от 25% до 50% на книги из специальной подборки от сервиса «ЛитРес».

С 11 мая конкурс перешёл во второй этап и завершится 17 мая в 23:59 по московскому времени. Следующий розыгрыш состоится 18 мая в 12:00 по московскому времени.

Участие в конкурсе может принять любой гражданин Российской Федерации.

Дополнительная информация об условиях конкурса

Всего необходимо выполнить пять наиболее подходящих для домашних условий видов упражнений:

– сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу – 15 раз;

– поднимание туловища из положения лёжа на спине – 15 раз;

– наклон вперёд из положения стоя – коснуться пола пальцами рук;

– приседание – 30 раз;

– планка – простоять в классической «планке» (на локтях) – 30 секунд.

Условия розыгрыша:

1. Наличие подписки на официальный аккаунт Минспорта России, а также комплекса ГТО (@vfsk_gto, vk.com/vfsk_gto) в социальной сети «Instagram» и/или «Вконтакте».

2. Регистрация на официальном интернет-портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (www.GTO.ru).

3. Разместить видео на личной странице участника Акции в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram».

4. В описании к видео должны быть обязательно указаны хештеги (фразы): #яГоТОв, #тренируйсядома, #спортнормажизни и 11-значный уникальный идентификационный номер участника комплекса ГТО без дефисов (например #20770000013).

5. Время выполнения каждого испытания – не более 1 минуты.

6. Видеоролик должен быть непрерывным и содержать в себе выполнение всех пяти видов упражнений (последовательность на усмотрение участника) и иметь общую продолжительность (хронометраж) не более 4 минут.

7. Принять участие в розыгрыше можно только один раз.

Пресс-служба Минспорта России

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