А. Кутепов: 390 актов о мерах по борьбе с пандемией размещены за месяц на странице Комитета СФ по экономической политике

Source: Russia – Council of the Federation

В информацию внесены обновления для удобства восприятия и использования, отметил сенатор.

Обновлена страница Комитета Совета Федерации по экономической политике на официальном сайте СФ, где можно получить актуальную информацию о новых мерах поддержки граждан, экономики и бизнеса в связи с распространением COVID-19. Об этом сообщил председатель Комитета СФ Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга

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По его словам, в публикацию внесены обновления: теперь информация для удобства восприятия и использования собрана в восемь таблиц и разбита по направлениям: наиболее пострадавшие отрасли, системообразующие предприятия, регионы и определенные виды деятельности. Содержимое таблиц планируется обновлять два раза в неделю.

Теперь информация для удобства восприятия и использования собрана в восемь таблиц и разбита по направлениям

К существующим разделам добавлены новые, в которых можно найти основные данные о принятых нормативных правовых актах, информационных сообщениях, выпущенных министерствами и ведомствами, а также об итогах наиболее важных совещаний.

За месяц на странице Комитета СФ размещены 390 актов о мерах по борьбе с последствиями распространения коронавирусной инфекции. Из них 13 Федеральных законов, 114 отдельных актов Правительства (распоряжения, постановления) и Президента (указы) и 263 информационных материала (разъяснения, информационные письма), сообщил Андрей Кутепов.

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