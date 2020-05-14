Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ВКД#РКК Энергия#Сириус#Центр Сириус14.05.2020 20:50

Выход в космос вместе с #CириусДома

Госкорпорация «Роскосмос» выступает в качестве индустриального партнера проекта #СириусДома, который реализует Образовательный центр «Сириус». Каждый день в социальных сетях лучшие представители различных индустрий в режиме «онлайн» рассказывают об особенностях своей профессии.

В рамках проекта #СириусДома сегодня, 14 мая 2020 года, состоялась онлайн-встреча с ведущим инженером Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Дмитрием Ахмеровым. Он рассказал участникам о специфике работы в открытом космическом пространстве (внекорабельной деятельности), об уникальном тренажерном комплексе, на котором космонавты проходят подготовку в режиме виртуальной реальности, а также о циклограмме выхода в открытый космос и планировании внекорабельной деятельности.

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Внекорабельная деятельность — часть программы длительных экспедиций Международной космической станции. Во время этой процедуры космонавтами и астронавтами в открытом космосе проводятся научные исследования, ремонтные работы, установка нового оборудования на внешнюю поверхность станции и демонтаж конструктивных элементов. 2-3 февраля 2018 года космонавты Роскосмоса Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров совершили рекордный выход в открытый космос в российских скафандрах, который длился 8 часов 12 минут.

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