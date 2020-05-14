В. Матвиенко выразила признательность Председателю Национального собрания Вьетнама за передачу российской стороне гуманитарного медицинского груза

Source: Russia – Council of the Federation

Инициаторами оказания помощи выступили вьетнамские парламентарии.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга выразила признательность Председателю Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган за передачу российской стороне гуманитарного груза с партией медицинских изделий вьетнамского производства.

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Вьетнамские парламентарии передали российской стороне партию медицинских антибактериальных масок и других санитарно-гигиенических средств для борьбы с коронавирусом.

Переданная продукция будет направлена медицинским учреждениям, задействованным в борьбе с распространением коронавирусной инфекции

«Глубоко признательны Национальному собранию Социалистической Республики Вьетнам и группе дружбы с Федеральным Собранием Российской Федерации за жест солидарности, который особенно ценен в текущей непростой ситуации, обусловленной пандемией новой коронавирусной инфекции», — отметила Валентина Матвиенко.

По словам главы СФ, переданная продукция будет направлена медицинским учреждениям, задействованным в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также организациям, предоставляющим гражданам меры социальной поддержки.

«Убеждена, что совместными усилиями мы уже в скором времени справимся с пандемией и ее социально-экономическим последствиями», — сказала Валентина Матвиенко.

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