К. Долгов: Предлагаемые изменения в закон о госзакупках направлены на поддержку российских товаропроизводителей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор стал соавтором законопроекта о внесении изменений в статью 23 указанного закона/

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области , депутаты Государственной Думы Владимир Гутенев и Денис Кравченко внесли законопроект об изменениях в статью 23 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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Как пояснил инициатор законопроекта Константин Долгов, предлагается признать утратившим силу положение о формировании и ведении в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд только уполномоченным органом по регулированию контрактной системы.

По его словам, в настоящее время заинтересованным федеральным органам исполнительной власти в соответствии с решениями Правительства РФ необходимо оперативно завершить работу по описанию требований к закупаемым товарам, работ, услугам, в том числе используемым при реализации национальных проектов (программ).

При этом Министерством промышленности и торговли РФ как уполномоченным органом власти в сфере промышленной политики совместно с федеральными органами власти проводится работа по подготовке необходимых описаний товаров, работ, услуг, основанных на технических регламентах и иных стандартах.

Реализация законопроекта позволит предоставить право Минпромторгу России формировать позиции Каталога в отношении промышленной продукции

«Реализация законопроекта позволит внести изменения в соответствующее постановление Правительства РФ и предоставить право Минпромторгу России формировать позиции Каталога в отношении промышленной продукции. Предлагаемые изменения позволят этому ведомству более своевременно и квалифицированно с учетом имеющихся компетенций проводить мероприятия по импортозамещению путем включения позиций соответствующих промышленных товаров в Каталог», — сказал Константин Долгов.

Парламентарий подчеркнул, что реализация указанных мероприятий направлена на защиту внутреннего рынка Российской Федерации, развитие национальной экономики и поддержку российских товаропроизводителей, в том числе при реализации национальных проектов (программ).

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации, отметил он.

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