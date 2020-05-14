Минспорт России предложил регионам рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер в отрасли физической культуры и спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Данные рекомендации были разработаны Минспортом России во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19».

«Предложение Министерства спорта заключается в снятии ограничительных мер в три этапа в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора и с учётом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе», – отметил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

«На первом этапе предлагается предоставить жителям регионов возможность индивидуально заниматься физической культурой на открытом воздухе с использованием доступной спортивной инфраструктуры – на открытых уличных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных стадионах и других спортивных сооружениях, – сказал Министр. – При этом важно соблюдать требования социальной дистанции».

Рекомендации предусматривают на первом этапе индивидуальные занятия физической культурой и спортом на различных спортивных объектах с загрузкой не более 25% от единовременной пропускной способности, на втором этапе – индивидуальные и групповые занятия (в группах не более 20 человек) с увеличением загрузки до 50%.

«Хочу обратить особое внимание руководителей регионов на актуальность возобновления тренировочных мероприятий членов сборных команд России и субъектов Российской Федерации на региональных спортивных объектах при условии соблюдения требований Роспотребнадзора», – подчеркнул Олег Матыцин.

Пресс-служба Минспорта России

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