Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор направил письма с предложениями предпринимательского сообщества на имя Председателя Правительства РФ и помощника Президента РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил письма на имя Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и помощника Президента РФ Максима Орешкина, в которых обобщены предложения предпринимательского сообщества из регионов, касающиеся оказания поддержки бизнесу в условиях пандемии.

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«В Комитет СФ по экономической политике поступают данные из торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации, обращения от предпринимательского сообщества относительно проблематики реализации мер поддержки экономики в период новой коронавирусной инфекции. Наименее проработанной с точки зрения практической реализации мерой поддержки малого и среднего бизнеса является предоставление льготных банковских кредитов на выдачу заработной платы работникам», — говорится в документе.

В частности, после обращения предпринимателей региональных отделений «Деловой России» Северо-Западного федерального округа в финансово­кредитные учреждения на предмет получения «зарплатных кредитов», в 75 процентах случаев были получены отказы (по состоянию на 30 апреля 2020 г.). Основными стали отказ без объяснения причины, с предложением повторно обратиться через 6 месяцев, отказ в связи с отсутствием в банке зарплатного проекта или опыта сотрудничества с компанией — потенциальным заемщиком более 1 года. Также выдвигалось дополнительное требование для получения кредита — личное поручительство акционеров (собственников) бизнеса, несмотря на обеспечение не менее 75 процентом выдаваемых кредитов гарантиями ВЭБ.РФ, недостаточно высокие показатели финансовой устойчивости компании (такая причина была озвучена компании, которая существует на рынке более 17 лет, все ранее взятые кредитные обязательства исполнялись в срок, а стоимость предоставленного в качестве залога оборудования в 3 раза превышала величину испрашиваемого кредита).

По словам Андрея Кутепова, больше всего жалоб поступает на требование банков о наличии зарплатного проекта. Так, по данным Астраханской Торгово-промышленной палаты при обращении в Сбербанк с таким требованием столкнулись до 90 процентов из числа тех, кто туда обращался. При обращении в Банк ВТБ – в 80 процентах случаев необходимо было выполнение данного требования.

Также предпринимательское сообщество отмечает, что ряд банков запрашивают более 30 различных документов для оформления кредита и указывает на неэффективность работы колл-центров, так как заявители не получили необходимой информации при обращении, сообщил сенатор.

По его словам, обслуживающие финансово­кредитные учреждения по уже согласованным и действующим кредитным линиям в одностороннем порядке пересматривают процентные ставки в сторону повышения, а также приостанавливают выдачу денежных средств, обосновывая это необходимостью увеличения обязательного резервирования в ЦБ РФ в связи с ухудшением качества обслуживания долга и соответственно увеличением риска.

Также в рамках планируемого на федеральном уровне предоставления малому и среднему бизнесу прямой безвозмездной финансовой помощи в форме субсидии нужно предусмотреть увеличение данной выплаты на коэффициенты и надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

Андрей Кутепов отметил, что на «горячие линии» торгово-промышленных палат регионов, а также иных структур поступают также звонки с вопросами относительно снижения ставок по эквайрингу.

Большой сегмент вопросов предпринимательского сообщества связан с признанием деятельности (отрасли) в наибольшей степени пострадавшей в условиях пандемии.

В письме затрагивается вопрос о фотографах-предпринимателях, которые приостановили свою коммерческую деятельность в связи с ограничительными мерами. Фотографы не могут перейти на удаленную работу, поскольку фотосъемка требует близкого взаимодействия с людьми. Ситуацию усугубляет сезонный характер деятельности фотостудий. Именно весной обычно увеличивается количество заказов от детских садов и школ, за счет этого формируется «финансовая подушка», позволяющая выжить отрасли в межсезонье. Но, из‑за эпидемии все запланированные съемки пришлось отменить или перенести на неопределенный срок.

В связи с изложенным есть запрос на включение деятельности в области фотографии в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших в условиях пандемии.

Андрей Кутепов указал, что с реальной угрозой закрытия столкнулись и полиграфические предприятия, работающие во всех нишах полиграфического производства, которые находятся на грани выживания. Он отметил, что полиграфическая отрасль преимущественно обслуживает отрасли экономики, которые уже признаны социально значимыми и наиболее пострадавшими от пандемии и включены постановлениями Правительства в перечень поддерживаемых.

Отдельный сегмент обращений связан с признанием пострадавшей отраслью торговлю непродовольственными товарами. Из‑за сложившейся правовой коллизии огромное количество предпринимателей по всей стране, которые не имеют никакого отношения к торговле подакцизными товарами, оказались лишены поддержки и дискриминированы относительно своих коллег.

«Количество отраслей, которые пострадали за последние несколько месяцев в результате карантинных мероприятий, значительно возросло. Поступают обращения от предприятий лесного бизнеса, типографий некоммерческих организаций с одной и той же просьбой о включении их деятельности в пострадавшие», — подчеркнул Андрей Кутепов.

«Предпринимательское сообщество предлагает рассмотреть предложение уйти от отраслевого принципа при формировании мер поддержки субъектов бизнеса, а перейти к сервисной модели, когда рассматривается каждое предприятие по отдельности (а не по той или иной отрасли), а в качестве основного признака для оказания помощи применять – снижение валовой выручки или прибыли», — заключил сенатор.

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