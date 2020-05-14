Органами прокуратуры принимаются меры по обеспечению законности в сфере охраны и использования недр

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализировано состояние законности в сфере охраны и использования недр в 58 субъектах Российской Федерации, в которых сосредоточено основное число недропользователей.

Анализ состояния законности показал, что негативными последствиями недропользования являются вывод из оборота земель, загрязнение компонентов природной среды, нарушение качества почв и деградация подземных вод, накопление значительного количества отходов горнопромышленного производства и отсутствие их последующего освоения.

В республиках Башкортостан, Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, Алтайском, Ставропольском, Хабаровском краях, Астраханской, Вологодской, Иркутской, Курской, Магаданской, Томской областях и других регионах Российской Федерации за последние два года прокурорами пресечены случаи неправомерной добычи полезных ископаемых в отсутствие разрешительных документов или с нарушением условий лицензий, невнесения платежей за природопользование, невыполнения консервации и ликвидации отработанных объектов, загрязнения природных компонентов.

Вместе с тем в деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти вскрыты факты игнорирования федерального законодательства при лицензировании добычи полезных ископаемых, предоставлении (прекращении) прав пользования недрами, бездействия при осуществлении государственного экологического надзора и надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр. Причиненный природной среде ущерб зачастую не рассчитывался и не взыскивался, контроль за своевременностью и полнотой исполнения выданных предписаний не обеспечивался.

Органами местного самоуправления зачастую не контролировались использование и охрана недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых.

За последние два года в деятельности органов власти и хозяйствующих субъектов прокурорами выявлено более 21 тыс. нарушений законодательства, направленного на охрану недр и окружающей среды при разведке и добыче полезных ископаемых. С целью их устранения внесено 6,7 тыс. представлений, принесено более 600 протестов, в суды предъявлено 1,8 тыс. заявлений. По инициативе прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 6,3 тыс. лиц. По материалам прокурорских проверок органами расследования возбуждено 232 уголовных дела.

Работа на данном направлении продолжается.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI