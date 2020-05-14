Совещание о развитии генетических технологий в России

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день! Приветствую всех.

Все последние недели наши усилия были, прежде всего, направлены на противодействие эпидемии коронавируса, на подготовку неотложных мер поддержки граждан и экономики. Будем последовательно продолжать эту работу, разумеется, и дальше. Но повторю: ситуация меняется, и это даёт нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах нашей текущей и долгосрочной повестки. Внимания к ним мы не ослабляли и раньше, но сейчас, на этапе восстановления нормального, привычного ритма жизни, крайне важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач. Наших масштабных проектов с дальним горизонтом, быстро набрать здесь темп. Об одном из таких приоритетов сегодня и пойдёт речь.

Напомню, что в апреле прошлого года, то есть год с небольшим назад, мы приступили к реализации у нас, в России программы развития генетических технологий. Сегодня посмотрим, что сделано за прошедший год. Обсудим дополнительные, дальнейшие шаги, имея в виду и те вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, конечно.

Что хотел бы отметить в самом начале. К этому сложному, большому проекту мы последовательно шли несколько лет. Были усилены существующие и созданы новые научные школы, в том числе с участием наших соотечественников из ведущих мировых исследовательских центров и университетов, и, что важно, в генетике работает всё больше и больше молодых, перспективных учёных. На развитии этого направления, в целом наук о жизни, мы сконцентрировали значительные ресурсы: и кадровые, и финансовые, и организационные.

Сейчас генетические исследования помогают прокладывать путь к созданию тест-систем, вакцин и лекарств, в том числе, и от коронавируса. Хотел бы поблагодарить специалистов-генетиков за вклад в борьбу с этой угрозой.

Но обращаю внимание: передовые медицинские технологии – это крайне важное, но не единственное направление программы генетических исследований. Мы с вами об этом хорошо знаем. Во всяком случае, все участники сегодняшней встречи знают об этом хорошо и лучше меня. Вся она, эта индустрия, строится вокруг жизни, здоровья, безопасности людей

В чём состоит, на мой взгляд, наша главная цель? Россия должна обладать целой линейкой разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжёлые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей, состояние окружающей среды, очищать от загрязнений землю, воду, воздух, применять экологически чистое биотопливо. То есть речь идёт о самых разных областях – от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные возможности. И мы должны их использовать в наших интересах, в интересах наших граждан, формировать, наращивать собственный научный и технологический потенциал. В том числе по масштабу задач, прорыву, значению для страны программа развития генетических технологий, думаю, сопоставима с атомным и космическим проектами ХХ века. И вся система управления, структура программы должны соответствовать этой высокой планке. Построены так, чтобы не просто создать научные заделы, а конвертировать их, и причем как можно быстрее, в практические результаты, в реальные технологии, конкурентную – и в России, и в мире – продукцию.

Для этого в рамках национального проекта «Наука» создаются три геномных центра мирового уровня. Каждый из них должен представлять собой консорциум исследовательских институтов, вузов, производственных и инновационных компаний, причем от Новосибирска до Крыма.

Главным технологическим партнёром программы стала компания «Роснефть». Игорь Иванович [Сечин], Вы уже докладывали мне совсем недавно, что соответствующее соглашение с Правительством подписано. Я прошу Вас сегодня рассказать о конкретных шагах и проектах «Роснефти» в рамках программы развития генетических технологий. Сразу оговорюсь, что я просил и руководителей других компаний подключиться к мейнстриму, что называется, к ключевым направлениям развития, используя свои финансовые ресурсы. Посмотрим, как идёт работа по ключевым направлениям сегодня, в данном случае – по генетике. Какие проблемы требуют оперативного решения, чтобы быстрее двигаться вперед.

Слово – Татьяне Алексеевне Голиковой. Прошу Вас, Татьяна Алексеевна.

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