Т. Кусайко: ТОР в Мурманской области будет способствовать развитию экономики, привлечению инвестиций и созданию комфортных условий проживания

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала создание в регионе территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики».

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области прокомментировала создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Столица Арктики».

12 мая 2020 г., в соответствии с Федеральным законом «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» Правительство РФ постановило создать ТОР «Столица Арктики» в муниципальном образовании «Кольский район» и городском округе «Город Мурманск».

По словам Татьяны Кусайко, возникновение ТОР в Мурманской области существенно повысит конкурентные преимущества и увеличит интерес со стороны инвесторов к региону.

Установление режима осуществления предпринимательской деятельности с благоприятными условиями для привлечения инвестиций обеспечит ускоренное социально-экономическое развитие региона

«Правительством Российской Федерации определен минимальный объем капитальных вложений для резидентов в размере 500 тысяч рублей», — отметила сенатор. Она обратила особое внимание на то, что ТОР образуются не только в целях развития отраслей экономики и привлечения инвестиций, но и для создания комфортных условий проживания населения.

«Установление режима осуществления предпринимательской деятельности с благоприятными условиями для привлечения инвестиций обеспечит ускоренное социально-экономическое развитие региона благодаря дополнительным рабочим местам, которые появятся на предприятиях, а также создаст комфортные условия для граждан», — подчеркнула Татьяна Кусайко.

Парламентарий отметила, что резидентами ТОР могут стать представители среднего и малого бизнеса, индивидуальные предприниматели.

По словам сенатора, на сегодняшний день в Мурманской области реализуются четыре проекта, ведется работа по включению в ТОР еще двух новых инвестпроектов, которые находятся в высокой степени готовности. В частности, они связаны с туристическим кластером и с новым терминалом для рыбоперерабатывающей отрасли.

«Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подробно рассказал о планах развития и ожидаемых объёмах инвестиций в территорию опережающего развития «Столица Арктики». На первом этапе эта сумма превысит 126 миллиардов рублей. Также власти региона ожидают, что налоги от реализации проектов, которые уже вошли в ТОР, составят более 40 миллиардов рублей в ближайшие десять лет», — сказала Татьяна Кусайко.

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